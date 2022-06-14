Червень, 14 в 9:10

У Сєвєродонецьку ситуація вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та завод Азот.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості. Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького Азоту та Склопластику, – зазначив він.

Голова ОВА каже, що внаслідок атаки зруйновано міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград.

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Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.

– Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався. Активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, – каже Гайдай.

Внаслідок російських обстрілів у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

За словами Гайдая, на підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай