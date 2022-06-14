Российские захватчики атакуют Северодонецк: глава ОВА рассказал подробности
В Северодонецке ситуация очень обострена – россияне уничтожают многоэтажки и завод Азот.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— Штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности. У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого Азота и Стеклопластика, — отметил он.
Глава ОВА говорит, что в результате атаки разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград.
Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту.
— Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось. Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка — Устиновка, Орехово — Золотое, Камышеваха — Врубовка, Васильевка — Белогоровка, Нырково — Николаевка, — говорит Гайдай.
В результате российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горском – два. Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.
По словам Гайдая, на усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются окружить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай