Июнь, 14 в 9:10

В Северодонецке ситуация очень обострена – россияне уничтожают многоэтажки и завод Азот.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности. У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого Азота и Стеклопластика, — отметил он.

Глава ОВА говорит, что в результате атаки разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград.

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Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту.

— Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось. Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка — Устиновка, Орехово — Золотое, Камышеваха — Врубовка, Васильевка — Белогоровка, Нырково — Николаевка, — говорит Гайдай.

В результате российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горском – два. Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

По словам Гайдая, на усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются окружить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай