З початком повномасштабної війни держава в посиленому режимі почала підтримувати та допомагати особливо вразливим групам населенням, ВПО і всім, хто постраждав в результаті російської агресії.

Тим паче через обстріли та авіаудари кількість постраждалих збільшується щодня.

Багато українців в результаті нападу РФ, отримують інвалідність. Яка соціальна допомога передбачена людям з інвалідністю під час воєнного стану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

На яку допомогу можуть розраховувати люди з інвалідністю

Дорослим особам залежно від ступеня втрати здоров’я, встановлюється:

І група – повна втрата працездатності та потреба в постійній опіці;

II група – здатність до самообслуговування і не здатність до праці у звичайних виробничих умовах;

III група – здатність працювати в полегшених умовах.

Державна допомога людям з інвалідністю полягає у грошових виплатах – пенсії, допомоги, одноразові виплати, забезпеченні медикаментами, технічними та іншими засобами.

Також особам з інвалідністю надаються послуги з медичної, соціальної, трудової та професійної реабілітації, побутового та торговельного обслуговування.

Важливо, якщо ви маєте право на одну і ту ж пільгу за різними нормативно-правовими актами, вона надається тільки по одному з актів на ваш вибір.

Також людина може відмовитися від тієї чи іншої соціальної допомоги, якщо вона не відповідає його потребам, і отримати від держави грошову компенсацію, рівну вартості соцдопомоги.

Що стосується дітей з інвалідністю, то майже всі вони вимагають опіки та постійного нагляду. Саме тому діти мають групу інвалідності, але за двома розділами А або Б – залежно від ступеня втрати здоров’я.

Законним представникам таких дітей разом за допомогою надається надбавка на догляд.

Варто зазначити, якщо особа з інвалідністю має право на отримання двох видів допомоги – державна соціальна допомога та пенсія, то призначається тільки одна з них – на вибір особи або її представника.

При цьому, якщо така людина має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу, ці виплати призначаються одночасно.

Якщо щомісячна допомога не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом, особам надається щомісячна державна адресна допомога в сумі, якої не вистачає.

Які пільги передбачені особам з інвалідністю в наслідок війни

Відповідно до закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, цивільне населення поки не прирівняне до осіб, які мають інвалідність внаслідок війни.

Надання цього статусу визначається Кабінетом Міністрів України.

На людей, які матимуть статус особи з інвалідністю в наслідок війни поширюватимуться такі пільги:

безкоштовне отримання ліків, лікарських засобів тощо;

позачергове безкоштовне зубопротезування та безкоштовне забезпечення іншими протезами та протезно-ортопедичними виробами;

безкоштовне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

100% знижка плати за користування житлом у межах норм, передбачених чинним законодавством;

100% знижка плати за користування комунальними послугами;

100% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню;

безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи;

позачерговий безкоштовний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними установами, а також позачергова госпіталізація;

позачергова безкоштовна установка квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється в розмірі 50% від затверджених тарифів;

право на щорічне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;

від затверджених тарифів; право на щорічне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних фахівців; позачергове працевлаштування за фахом відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Праця осіб з інвалідністю внаслідок війни регулюється відповідними нормами законодавства України Про працю та соціальний захист осіб з інвалідністю;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до чотирьох місяців поспіль або до п’яти місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди та назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної та додаткової відпусток;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі коштом житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями в розпорядження місцевих рад і державних адміністрацій;

отримання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на строк експлуатації до десяти років (з подальшою заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До речі, пільги на плату за житло, комунальні послуги та паливо надаються особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, незалежно від виду житла або форми власності на нього.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання або державну соціальну допомогу, що виплачується замість пенсії, підвищуються:

I групи – у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 297,5 грн);

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 297,5 грн); II групи – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 038 грн);

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 038 грн); III групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (778,5 грн).

Відтепер, якщо ваше здоров’я зазнало серйозних ушкоджень унаслідок дії вибухонебезпечних предметів, боєприпасів чи озброєння, ви можете отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

У таких випадках передбачено дві підстави для визначення причини інвалідності:

Витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР);

Рішення Міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів.

Спочатку фахівці проводять оцінювання повсякденного функціонування на основі ваших медичних документів і визначають інвалідність. Якщо ви надаєте витяг із ЄРДР, причиною інвалідності вказують поранення або травми, отримані внаслідок вибуху небезпечних предметів.

Після встановлення інвалідності можна звернутися до Міжвідомчої комісії для присвоєння статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Отримавши рішення комісії, потрібно повторно звернутися до експертів для оновлення причини інвалідності.

Причина може бути скоригована на: “поранення чи інші ушкодження здоров’я, отримані під час АТО або внаслідок військової агресії РФ проти України”.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надає право на пільги, соціальні гарантії та виплати відповідно до закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.