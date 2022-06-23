Червень, 23 в 14:24

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров показав два українські закордонні паспорти.

Зробив це він 22 червня в ефірі своєї передачі Невзоровские среды на YouTube.

Неврозов показав обкладинки паспортів наприкінці передачі. Документи він не розкрив, тому залишається невідомо, на чиє вони ім’я.

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– До речі, ось теж надзвичайно важливе. Слава Україні. Живе Білорусь, — сказав він, проте жодної додаткової інформації не надав.

3 червня у мережі з’явилася інформація, що російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині надали українське громадянство. Спочатку про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

У Державній міграційній службі підтвердили, що Зеленський справді підписав відповідний указ. Однак, на офіційному сайті глави держави цього документа немає.

Нагадаємо, що Невзоров спочатку повномасштабної війни Росії проти України підтримав український народ, а згодом залишив батьківщину.