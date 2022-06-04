Червень, 04 в 1:49

3 червня у мережі з’явилася інформація, що російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині надали українське громадянство. Спочатку про це написав радник глави МВС Антон Геращенко, а потім вже і сам Невзоров подякував українцям, які дозволили зайняти серед них місце. Йдеться про набуття громадянства України.

У державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський насправді підписав відповідний указ в умовах війни з РФ. Проте на офіційному сайті документа немає.

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Невзоров спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну одразу став на наш, а згодом і залишив батьківщину. Проте така звістка не потішила самих українців. Серед незадоволених, як пересічні громадяни, так і представники влади чи інфлюенсери.

Зібрали для вас найяскравішу реакцію на надання українського громадянства Невзорову. Варто зауважити, що, згідно з правилами, отримати громадянство доволі складна процедура, яка припускає, щонайменше, знання державної мови.

Зокрема, віцепрезидент Київської школи економіки Єгор Стадний згадав репортаж Невзорова про псковських десантників у Вільнюсі у 1991 році.

– У 1990 році Литва проголошує незалежність, а Горбачов направляє спецназ, щоб потопити цю незалежність в крові. А Невзоров робить репортаж про бідолашних десантників які, звісно ж, борються з фашизмом. А от уявіть, зараз би він зробив репортаж про бідолах, які висадились в Гостомелі, – зазначив Стадний.

Продюсер Пилип Іллєнко іронізує над тим, що Невзоров тепер може отримати статус біженця в Європі.

Зі свого боку народний депутат від Слуги народу Дмитро Гурін зазначив, що ніині йому симпатизує Невзоров, хоча фільм про події у Вільнюсі йому не до вподоби. За його словами, через дискусію, яка нині шириться мережею, постала нова проблема, а саме надання громадянство росіянам та білорусам.

– Насамперед це стосується тих, хто сьогодні на війні, а також членів сімей українських громадян і тих, хто багато років живе в Україні, знає її мову та культуру, зробив свій вклад в економіку та будівництво держави, визнає територіальну цілісність України і недоторканість її кордонів. Настав момент вирішити хто для нас свій, а хто чужий, – заявив нардеп.

Також на підтримку висловився PR-стратег Сергій Дідковський. Він наголосив, що хотів би українське громадянство і для своєї дружини.