Наступ ворога на Лисичанськ та контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відбувається на 120-й день війни (онлайн)

Із 22 і до 26 червня існує підвищений ризик ракетних обстрілів з боку РФ. Влада України закликає особливо уважно ставитись до повідомлень про повітряні тривоги і дотримуватись безпекових рекомендацій.

Як приклад небезпеки, російські війська завдали 22 червня ударів по Миколаєву та Харкову.

Тим часом українські захисники продовжують контрнаступ у Херсонській області.

В ГУР підтвердили підрив машини колаборанта, народного депутата Олексія Ковальова на Херсонщині.