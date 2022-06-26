Віддавав наказ про ракетні обстріли на Рівненщині: командиру РФ повідомили про підозру

Червень, 25 в 23:27

У Рівненській області ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань Росії, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно на Рівненщині.

Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за воєнні злочини проти мирних жителів України.

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Служба безпеки України надалі намагається встановити до кримінальної відповідальності всіх людей, причетних до збройної агресії в Україні.

На Закарпатті співробітники СБУ затримали ще одного агента російських спецслужб у Мукачево. Ним виявися громадянин РФ, який прибув для збору інформації.

Він передавав дані російським кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.