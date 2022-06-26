Окупанти влаштовують ракетну показуху, яка нічого не змінює для Росії – Зеленський
Російські окупанти влаштовують ракетну показуху, яка стратегічно нічого не змінює для Російської Федерації. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.
– Сьогодні почався пʼятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на пʼятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює, – вважає глава держава.
Президент зазначив, що Росія випустила 45 ракет за ніч і ранок по Житомирській, Львівській, Чернігівській і Миколаївській області.
– Надвечір – ще ракети. Різні типи, різні райони запуску. Але всі вони були запущені з однією метою – показати, що нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдається, – переконаний Зеленський.