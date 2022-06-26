Червень, 25 в 22:39

Російські окупанти влаштовують ракетну показуху, яка стратегічно нічого не змінює для Російської Федерації. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні почався пʼятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на пʼятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює, – вважає глава держава.

Президент зазначив, що Росія випустила 45 ракет за ніч і ранок по Житомирській, Львівській, Чернігівській і Миколаївській області.

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