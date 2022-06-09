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єДопомога: як українцям оформити заявку на виплати від міжнародних організацій

Марта Бондаренко редакторка стрічки

Оформити виплати від міжнародних організацій можна на державному порталі єДопомога, проте заявки прийматимуть від певних категорій громадян.

Заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко повідомив, що це люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, де ведуться бої, внутрішньо переміщені особи, а також громадяни, які проживають на визволених територіях.

Процес оформлення заявки наступний:

Потрібно зайти на сайт єДопомога та обрати пункт Виплати від міжнародних організацій. Далі потрібно зазначити соціальний статус та надати потрібну персональну інформацію: паспортні дані, ідентифікаційний код, номер телефону та банківський рахунок.

Потім ці дані проходять верифікацію в державних реєстрах, а потім такі заявки передаються міжнародним організаціям, які і ухвалюють рішення щодо виплат на основі пріоритетності категорій.

Наразі у програмі виплат беруть участь:

  • Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста спільно із Товариством Червоного Хреста в Україні;
  • ЮНІСЕФ Спільно;
  • Агентство ООН у справах біженців;
  • Всесвітня продовольча програма ООН;
  • Міжнародна Організація з міграції;
  • Норвезька Рада у справах біженців.

Варто зазначити, що заявки подаються до усіх цих організацій одразу, проте сподіватися на виплати від кожної все ж не варто.

Станом на 3 червня зареєстровано понад 600 тис. заявок.

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