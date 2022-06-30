Червень, 30 в 13:52

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі Єдиного марафону повідомив, що на українців чекає найскладніший в історії опалювальний сезон.

Як правильно підготуватися до опалювального сезону 2022 – дізнавалися Факти ICTV.

Опалення пустять вчасно

Чернишов також наголосив, що вже зараз працюють з органами місцевого самоврядування, щоб сезон розпочався вчасно.

Зараз дивляться

– Наступний опалювальний сезон розпочнеться вчасно, тарифи не зростатимуть і будуть стабільними, – наголосив міністр.

Проте українці повинні підготуватися до зими “по-дорослому”, цьогоріч у будинках буде прохолодно.

Тому цієї зими до тепла в оселях потрібно ставитись максимально дбайливо.

– Ми маємо відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18 -20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів, – каже Чернишов.

Як правильно підготуватись до холодів

Щоби взимку не мати проблем з системою опалення, слід ретельно перевірити надійність труб. Звертайте увагу на їх цілісність, герметичність, надійність з’єднання тощо.

Таку процедуру краще проводити з експертом. Можливо, перед запуском опалення вам знадобиться замінити труби чи радіатори.

Утепліть фасади

Також варто звернути увагу на рівень утеплення будинку. Утеплення фасадів вашої оселі дасть змогу втримати тепло.

Для утеплення будинків використовують мінеральну вату, пінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції. Вони забезпечують морозостійкість стін. Тому вашій оселі будуть не страшні низькі температури за вікном.

Перевірте вікна

Переставне пластикові вікна на зимовий режим.

Мало хто знає, але пластикові вікна мають кілька режимів – літній, зимовий та стандартний.

Зимовий режим забезпечує кращі енергозбережні показники вікон при низьких температурах за рахунок більшої щільності примикання рами вікна до його стулки.

Такий режим помітно позначається на утепленні квартири і будинку.

Електричний обігрівач

Щоби не мерзнути взимку, купіть додому електричний обігрівач. Наприклад, кондиціонери – вважаються найкращими серед систем обігріву.

При використанні кондиціонера регулювання потужності відбувається плавно, тому потрібна температура підтримується при зниженому витрачанні електроенергії.

До того ж вони універсальні – взимку будуть зігрівати оселю, а влітку – охолоджувати. До речі, при використанні 1 кВт електричної енергії кондиціонер видає близько 4 кВт тепла.

Під час вибору кондиціонера звертайте увагу на рівень шуму, клас енергоефективності, наявність фільтрів та інших додаткових функцій.

Для повноцінного обігріву кімнати площею до 20 м2 достатньо пристрою потужністю 2-2,5 кВт. Проте у випадку обігрівача як допоміжного джерела тепла, слід обирати моделі потужністю від 1,5 кВт.

До недоліків кондиціонерів можна віднести високу вартість.

Більш бюджетними варіантами є електричні конвектори. Вони добре циркулюють повітря, тому виробляють достатньо тепла.

Конвектори доволі зручні у використанні – завдяки їхній компактності їх можна встановити будь-де. До того ж, вони підтримують комфортну температуру в кімнаті та безшумно працюють.

Їх головний мінус – доволі енерговитратні в роботі.

Тому слід обирати енергоефективні обігрівачі. Вони грітимуть ефективніше, а електроенергії витрачають значно менше.

Також можете звернути увагу на маленькі, проте ефективні тепловентилятори. Вони компактні, недорогі та здатні швидко нагрівати приміщення.

Проте зважайте на те, що при нагріванні вони сушать повітря та пил, що може викликати неприємний запах.

Кілька додаткових рекомендацій, як зберегти тепло:

не закривайте батареї шторами, меблями або декоративними решітками – ви перешкоджаєте поширенню тепла;

ретельно протріть труби та радіатори від пилу – бруд може знижувати тепловіддачу;

постеліть килими – багато тепла втрачається саме через підлогу;

встановіть екран з фольги за радіатором – він відбиває тепло, що допоможе підтримувати комфортну температуру.

Також не варто забувати про правильний домашній одяг. Обирайте вовняні шкарпетки, махрові халати, теплі ковдри.