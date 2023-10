Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня

У другий місяць осені на українців чекає низка важливих змін. Жінки-медики мають стати на військовий облік, а для ФОП повернуть штрафи за невикористання касових апаратів. Крім того, наша країна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дати.

Про які ще зміни з 1 жовтня потрібно знати українцям – далі в матеріалі.

Військовий облік для жінок

• Яким жінкам потрібно звернутися до ТЦК

З 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Спеціальність буде враховуватися і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок-медиків. Облік потрібний для узагальнення даних про резерв медиків у державі.

Як пояснили в Генеральному штабі ЗСУ, в територіальні центри комплектування та соцпідтримки (військкомати) мають прийти жінки, які:

На військовому обліку мають перебувати всі жінки за такими спеціальностями: лікар; стоматолог; акушерка; медична сестра; фармацевт та провізор; керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо.

Жінки зі спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням. Перелік усіх спеціальностей є в наказі №35 Міноборони України.

Важливо, що жінки-медики матимуть 3 роки, щоб стати на військовий облік – до 31 грудня 2026 року. Тобто Генеральний штаб не вимагає негайної постановки жінок на облік, ці заходи планують здійснити поступово, починаючи з 1 жовтня.

• Які документи потрібно подати

Щоб стати на військовий облік, потрібно подати до ТЦК такі документи:

Далі жінки мають пройти медкомісію, яка зробить висновок про їхню придатність чи непридатність до військової служби. Огляд роблять: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гінеколог.

Вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну та перебігу вагітності. Мають право на відстрочку медики-матері, які виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить у ЗСУ.

Як зазначили в Сухопутних військах ЗСУ, за ухилення від постановки на військовий облік можуть накласти штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

• Чи будуть обмеження на виїзд за кордон

З 1 жовтня жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок-медиків не буде.

Тобто кожна жінка з медичною чи фармацевтичною освітою зможе вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні.

Як уточнили в Держприкордонслужбі, обмеження діють для чоловіків віком 18 – 60 років, а також для деяких категорій держслужбовців та посадових осіб.

Варто зауважити, що вимога для жінок-медиків стати на військовий облік – не нова, вона діє з 1992 року, проте недосконало. Тому частина жінок-медиків не перебувала на обліку.

З 1 жовтня 2023 року ця вимога стає актуальною для тих, хто ще не перебуває на військовому обліку.

Що буде з тарифами

У жовтні не очікується підвищення вартості комунальних послуг. Зокрема, ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду залишаться без змін до кінця опалювального сезону, запевнили в Кабміні.

Як відомо, на низку тарифів діє мораторій під час воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення. Заборонено підвищувати тарифи на: послуги з розподілу природного газу; постачання гарячої води; централізоване опалення.

• Газ

Ціни на блакитне паливо не зміняться. Клієнти компанії Нафтогаз України (близько 98% побутових споживачів) сплачують фіксований тариф 7,96 грн за кубометр. Він діє до 1 травня 2024 року

В інших постачальників вартість кубометра газу коливається від 7,70 до 9,99 грн. Ці тарифні пропозиції також діють до 1 травня.

• Електроенергія

За електроенергію побутові споживачі від початку літа сплачують 2,64 грн за кВт. Такий тариф діятиме щонайменше до кінця 2023 року.

• Водопостачання

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення планували підвищити з 1 липня в середньому на 32%. Однак рішення скасували, тому тарифи залишаються на попередньому рівні.

• Опалення

Кабінет міністрів зафіксував вартість газу для постачальників тепла до середини квітня 2024 року. Тому вартість опалення для населення в жовтні та загалом під час опалювального сезону не зміниться.

• Плата за розподіл газу

З 1 жовтня в Україні зміняться правила формування оплати за розподіл природного газу для населення.

Йдеться про побутових споживачів, яким газопостачання припинили повністю або частково. Відтепер враховуватимуть виключно функціонуюче газове обладнання споживача, яке не було опломбоване.

Новий принцип розрахунку дозволить менше платити тим громадянам, у яких протягом попереднього “газового року” споживання блакитного палива було на мінімальному рівні. Газовим роком вважається період з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного.

Як приклад Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг навела зміну платежу для споживача в Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання.

Старт опалювального сезону

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує 15 жовтня. Однак дату можуть скоригувати, залежно від погодних умов.

Як правило, опалення вмикають, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°С та нижче.

У Кабінеті міністрів запевнили, що підготовка до осінньо-зимового періоду перебуває на фінальній стадії: відремонтовано 7 атомних енергоблоків та майже 80% обладнання ТЕЦ, запрацюють 25 енергоблоків ТЕС.

Україна вперше пройде опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку (у сховищах накопичено 15 млрд кубометрів).

Водночас не зникає загроза нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. В уряді запевняють, що наша держава зараз значно краще підготовлена, ніж торік. Зокрема, посилено систему ППО, триває децентралізація енергосистеми.

Деякі види захисту енергооб’єктів від атак будуть застосовані вперше у світі.

В Міненерго наголосили, що графіки відключення світла в Україні з жовтня будуть застосовані лише в разі пошкодження енергосистеми під час обстрілів РФ.

Вікові надбавки для пенсіонерів

У жовтні не планується підвищення пенсійних виплат. Однак люди, які досягли певного віку (70, 75 чи 80 років), отримають щомісячні доплати:

Це щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам, у яких розмір пенсійних виплат з урахуванням усіх надбавок не досягає розміру середньої зарплати (наразі перевищує 16 тис. грн).

Доплати здійснюють з дати досягнення людьми відповідного віку.

Перерахунок субсидій

У жовтні українцям перерахують житлові субсидії на опалювальний період 2023-2024 років.

Як відомо, субсидія на оплату ЖКП розраховується окремо на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня).

Як наголосили в Пенсійному фонді України, в жовтні буде проведено автоматичний перерахунок більшості субсидій. Він стосуватиметься домогосподарств:

Таким громадянам додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Водночас подавати заяву на субсидію на опалювальний період 2023-2024 потрібно людям:

Під час розрахунку субсидії враховуватимуть доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховують у розмірі нарахованої пенсійної виплати за серпень поточного року.

Субсидію призначать, якщо середньомісячний сукупний дохід родини перевищує 15%. Така норма діє до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування. Далі планка підвищиться до 20%.

Для оформлення субсидії потрібно подати: заяву про її призначення; декларацію про доходи і витрати.

За потреби можуть бути додані: договір оренди житла; довідки про доходи; довідка ВПО; документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.

Подати заяву на призначення субсидії можна:

Через зростання влітку тарифів на електрику в Пенсійному фонді очікують збільшення кількості отримувачів субсидії приблизно на 20%, порівняно з минулим опалювальним сезоном.

Що зміниться для ВПО

• Хто і які виплати отримає

Внутрішньо переміщені особи з 1 жовтня продовжать отримувати щомісячну допомогу на проживання від держави в сумі:

Виплати продовжили автоматично до кінця січня 2024 року. Для внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по отримання допомоги, її також призначать на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім’ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є: діти з інвалідністю; особи, які доглядають за людиною з інвалідністю; пенсіонери; троє і більше дітей віком до 18 років; якщо сукупний дохід на одного члена родини не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

На допомогу можуть претендувати громадяни:

Виплати здійснюють двічі на місяць: після 15 та 28 числа.

Допомогу не призначатимуть, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.

• Виплати тим, хто прихистив ВПО

У період з 1 жовтня по 31 березня сума компенсації для таких людей визначається на рівні 30 грн за одного переселенця на день.

Тобто українці, які прихистили у себе ВПО, отримуватимуть близько 900 грн на місяць за кожного переселенця.

В інший період сума компенсації становить 14,77 грн на день.

• Виплати пенсіонерам-ВПО

Частина пенсіонерів із числа ВПО отримають додаткову виплату у розмірі 2093 грн.

Йдеться про тих громадян, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди.

Такі пенсіонери вже почали додатково отримувати по 2093 грн у вересні. Наступну виплату планується здійснити у жовтні.

Повернення штрафів за роботу без РРО

З 1 жовтня в Україні відновлюється відповідальність за порушення в сфері застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), тобто касових апаратів.

Її тимчасово скасовували після початку повномасштабної війни – для адаптації бізнесу.

Водночас для ФОП суттєво зменшили розміри штрафів:

Наприклад, якщо підприємець не виписав чек за товар чи послугу, і це перше порушення, то він сплатить 25% від суми реалізованого без РРО.

Послаблення штрафних санкцій не стосуються ФОП, які:

Деяких ФОП звільнили від відповідальності за невикористання РРО. Йдеться про порушення на тимчасово окупованих територіях і територіях активних/можливих бойових дій. Однак якщо порушення допущене при продажу підакцизних товарів, платити штраф доведеться.

Обмеження на продаж сигарет та алкоголю в duty-free

1 жовтня набуде чинності закон про обмеження на продаж сигарет і алкоголю в магазинах безмитної торгівлі (duty-free).

Документ ухвалили ще в серпні, наприкінці літа його підписав президент Володимир Зеленський. Проте в газеті Голос України закон опублікували лише 2 вересня.

Він набирає чинності “з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування”, тобто з 1 жовтня.

Документ забороняє:

Верховна Рада ухвалила закон після виявлення схеми фіктивних продажів цигарок через магазини duty-free. Тимчасова слідча комісія ВР встановила, що в наземних пунктах пропуску на кордоні в деяких магазинах продавали по 30-35 пачок цигарок на один чек, тоді як перевозити через кордон можна лише дві пачки на людину.

Нова дата Дня захисників і захисниць та хвилина мовчання

Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня.

Раніше святкування відбувалося 14 жовтня разом із Покровою Пресвятої Богородиці. Однак після переходу ПЦУ (Православної церкви України) на новий церковний календар дату змінили.

1 жовтня о 09:00 відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання. Вперше вся країна на хвилину зупиниться, аби вшанувати подвиг військових, які загинули, захищаючи Україну від агресії РФ.

