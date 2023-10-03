Утеплить фасад и купить обогреватель: как правильно подготовиться к зиме

Украину ждет сложная зима, ведь страна-агрессор РФ не прекращает ракетный террор. И в последнее время целями врага снова становятся энергетические объекты.

Как правильно подготовиться к отопительному сезону 2023 – узнавали Факты ICTV.

Когда стартует отопительный сезон

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Обычно отопительный сезон в Украине начинается 15 октября. Однако дата может меняться в зависимости от погодных условий.

Как правило, отопление в домах украинцев включают, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд составляет +8°С и ниже.

Решение о включении отопления принимают местные власти. Сначала к теплоснабжению подключают школы, детсады, больницы, а потом уже жилые дома.

Тарифы на отопление и другие виды коммунальных услуг в течение отопительного сезона обещают не повышать.

Важно, что Украина впервые пройдет осенне-зимний период за счет газа собственной добычи. В хранилищах удалось накопить 15 млрд кубометров.

Что касается энергетического террора РФ, то, по словам премьера Дениса Шмыгаля, его очередной этап уже начался. Однако Украина гораздо лучше подготовлена к этому, чем в прошлом году.

Как правильно подготовиться к холодам

Чтобы зимой не иметь проблем с системой отопления, следует тщательно проверить надежность труб. Обращайте внимание на их целостность, герметичность, надежность соединения и тому подобное.

Такую процедуру лучше проводить с экспертом. Возможно, перед запуском отопления вам нужно заменить трубы или радиаторы.

Утеплите фасады

Также стоит обратить внимание на уровень утепления дома. Утепление фасадов вашего дома позволит удержать тепло.

Для утепления используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции. Они обеспечивают морозостойкость стен. Поэтому вашему дому будут не страшны низкие температуры за окном.

Проверьте окна

Переустановите пластиковые окна на зимний режим.

Мало кто знает, но пластиковые окна имеют несколько режимов — летний, зимний и стандартный.

Зимний режим обеспечивает лучшие энергосберегающие показатели окон при низких температурах за счет большей плотности примыкания рамы окна к его створке.

Такой режим заметно сказывается на утеплении квартиры и дома.

Электрический обогреватель

Чтобы не мерзнуть зимой, купите домой электрический обогреватель. Например, кондиционеры считаются самыми лучшими среди систем обогрева.

При использовании кондиционера регулировка мощности происходит плавно, поэтому нужная температура поддерживается при пониженном расходе электроэнергии.

К тому же они универсальны — зимой будут согревать дом, а летом — охлаждать. Кстати, при использовании 1 кВт электроэнергии кондиционер выдает около 4 кВт тепла.

При выборе кондиционера обращайте внимание на уровень шума, класс энергоэффективности, наличие фильтров и других дополнительных функций.

Для полноценного обогрева комнаты площадью до 20 м² достаточно устройства мощностью 2-2,5 кВт. Однако если обогреватель будет использоваться как вспомогательный источник тепла, следует выбирать модели мощностью от 1,5 кВт.

К недостаткам кондиционеров можно отнести высокую стоимость.

Более бюджетными вариантами являются электрические конвекторы. Они хорошо циркулируют воздух, поэтому производят достаточно тепла.

Конвекторы достаточно удобны в использовании — благодаря своей компактности их можно установить где угодно. К тому же они поддерживают комфортную температуру в комнате и бесшумно работают.

Их главный минус — довольно энергозатратны в работе.

Поэтому следует выбирать энергоэффективные обогреватели. Они будут греть эффективнее, а электроэнергии тратят значительно меньше.

Также можете обратить внимание на маленькие, но эффективные тепловентиляторы. Они компактны, недороги и способны быстро нагреваться.

Однако учтите, что при нагревании они сушат воздух и пыль, что может вызвать неприятный запах.

Несколько дополнительных рекомендаций, как сохранить тепло:

не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками — вы препятствуете распространению тепла;

тщательно протрите трубы и радиаторы от пыли — грязь может снижать теплоотдачу;

постелите ковры — много тепла теряется именно через пол;

установите отражающий экран из фольги за радиатором — это поможет поддерживать комфортную температуру.

Также не стоит забывать о правильной домашней одежде. Выбирайте шерстяные носки, махровые халаты, теплые одеяла.

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