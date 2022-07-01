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Факти / Україна / Суспільство

Український борщ внесено до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Український борщ внесено до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
Фото: Depositphotos

ЮНЕСКО терміново визнала борщ української стравою і об’єктом нематеріальної культурної спадщини.

– Сьогодні, 1 липня, на п’ятому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент Культура приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, – повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Секретаріат ЮНЕСКО переніс подану номінацію до Списку термінової охорони через загрозу з боку Росії.

У Мінкульті кажуть, що борщ став елементом згуртованості українців під час збройної агресії РФ.

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Дискусія навколо борщу розгорілася з новою силою після повномасштабного вторгнення Росії, яка захотіла привласнити ще й українську страву.

Україна подала заявку до ЮНЕСКО на реєстрацію українського борщу як культурної спадщини у березні 2021 року. За процедурою рішення треба було чекати півтора-два роки.

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