МЗС РФ хоче “денацифікувати” борщ, деруни на черзі: Ніколенко висміяв заяву Захарової

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко висміяв заяву прес-секретарка МЗС Росії Марії Захарової, які не подобається, що росіянам не дають привласнити борщ.

– МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі – деруни. Російська дипломатія перебуває приблизно на тому самому рівні, що і російська армія, – зазначив Ніколенко.

Марію Захарову бомбонуло через те, що українці вважають борщ – національною стравою, і не дають росіянам ще й це привласнити. Мовляв, притискають навіть книжки з рецептами. Напевно російська дипломатія вже так низько впала, що їм “нацизм та екстремізм” мариться в рецепті борщу.

– Навіть книги про кулінарію, вони теж заборонялися. Чому? Тому що не можна було ділитися борщем. Ну не можна. Він повинен був належати тільки комусь одному. Якомусь одному народу, одній національності, – обурилася представниця МЗС РФ. А так, щоб він був спільний? І щоб в кожному місті і в кожному регіоні кожна господиня могла приготувати його по-своєму? Ні. На компроміси йти не хочуть. Так це і є те, про що ми говоримо: ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх проявах, – заявила Захарова.