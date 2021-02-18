Що таке страховий стаж в Україні

Які бувають різновиди стажу роботи?
Всього в Україні за законодавством існує декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий.
Трудовий – це стаж у період до 1 січня 2004 року, коли ви офіційно працювали та маєте про це записи у трудовій книзі.
Спеціальний – стаж, на який мають право громадяни, котрі працювали на таких видах роботи, що дозволяють їм достроково припинити працювати та отримувати виплати.
Схожа ситуація з пільговим стажем. Якщо ви працюєте на небезпечній для здоров’я роботі, то маєте право на цей вид стажу.
Страховий почав діяти з 1 січня 2004 року. А трудовий стаж до 2004 року автоматично прирівнюється до страхового, за умови, що він підтверджений документами.
Що таке страховий стаж та які його особливості?
Як вже згадувалось, за українським законодавством страховий стаж почав діяти з 2004 року. Згідно з цим, кожного місяця роботодавець змушений платити у Пенсійний фонд за свого робітника суму не меншу, ніж мінімальний страховий внесок, який на період з 1 січня 2021 року становить 1320 грн, а з 1 грудня 2021 року – 1430 грн.
Що входить до страхового стажу?
Згідно із Законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до страхового стажу в Україні входить:
- трудовий стаж до 1 січня 2004 року;
- навчання у закладах освіти, на курсах підготовки кадрів та підвищення кваліфікації з денною формою навчання до 1 січня 2004 року;
- офіційна робота з 1 січня 2004 року, в якій щомісячно здійснюються внески у Пенсійний фонд;
- служба в армії та участь у військових діях;
- догляд за дитиною до трьох років;
- перебування на обліку у Центрі зайнятості.
Усі ці пункти обов’язково мають бути документально підтвердженими.
Як рахувати страховий стаж?
Щоб перевірити страховий стаж, вам потрібно перейти на офіційний портал Пенсійного фонду України. Там необхідно пройти реєстрацію. Вона здійснюється у два способи:
- подаєте заяву для реєстрації, для чого потрібне особисте відвідування органу фонду;
- онлайн-реєстрація за електронним цифровим підписом.
Якщо ви вже зареєстровані на сайті, то переходьте на вкладку Мій страховий стаж, де зможете знайти всю необхідну інформацію.
Окрім цього, отримати інформацію про страховий стаж можна в інформаційних кіосках Пенсійного фонду. Туди ви можете взяти свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Його видає роботодавець. На цьому документі має бути штрих-код, який скануєте на спеціальному пристрої і отримуєте необхідну інформацію на екрані.
Також дізнатись страховий стаж можна у інспектора Пенсійного фонду, якому достатньо показати лише паспорт та ідентифікаційний код. Він видасть вам довідку з необхідною інформацією.
Який мінімальний страховий стаж?
З кожним роком страховий стаж збільшується. Наприклад, у 2018 році людина, якій вже 60 років, повинна була мати стаж 25 років, у 2019 році термін зріс до 26 років. До 2028 року мінімальний стаж може зрости до 35 років.
Якщо терміну не вистачатиме до настання пенсійного віку, то людина може допрацювати до необхідних років.
Проте страховий стаж можна заробити і достроково. Якщо вам у 2021 році вже більше 50 років, то ви вже можете мати свій необхідний мінімум. Тому що йде врахування трудового стажу до 2004 року, військової служби, навчання в закладах освіти та декретних відпусток.