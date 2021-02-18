Що таке страховий стаж в Україні

Всього в Україні за законодавством існує декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий.

Трудовий – це стаж у період до 1 січня 2004 року, коли ви офіційно працювали та маєте про це записи у трудовій книзі.

Спеціальний – стаж, на який мають право громадяни, котрі працювали на таких видах роботи, що дозволяють їм достроково припинити працювати та отримувати виплати.

Схожа ситуація з пільговим стажем. Якщо ви працюєте на небезпечній для здоров’я роботі, то маєте право на цей вид стажу.

Страховий почав діяти з 1 січня 2004 року. А трудовий стаж до 2004 року автоматично прирівнюється до страхового, за умови, що він підтверджений документами.