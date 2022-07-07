Що зміниться для жінок з 1 жовтня: чи є потреба в мобілізації і чи випускатимуть за кордон

Липень, 07 в 9:16

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з 1 жовтня для жінок кардинально нічого не зміниться, адже в ЗСУ не має потреби в мобілізації прекрасної статі.

– Другий важливий момент щодо виїзду, ми знаємо, що є певні обмеження щодо чоловіків. І чомусь розгоняється інформація, що це стосуїться або буде стосуватися жінок. Наразі таких обмежень не має і взагалі зараз не стоїть питання, що такі обмеження створюватимуть, – каже Маляр.

Також вона зазначила, що в Україні “є певні професії, скажімо медики, які і так на сьогодні військовозабовязані. Проте навіть для них не має обмежень щодо виїзду”.

– Але з точки зору динаміки і розвитку війни, звісно, тут не може бути ніяких прогнозів. Звісно, ми говоримо про ту ситуацію, яка є станом на зараз. Якщо переглянути ці обліково військові спеціальності, які там є. То там зовсім не йдеться про те, що то буде передова, наприклад. Потрібно бути реалістом і адекватно читати текст, який там написано. На сьогодні дуже просто посіяти в суспільстві паніку, ми зараз це і бачимо, – повідомляє заступниця міністра.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Генштаб скасовує обмеження виїзду військовозобов’язаних в межах України, це рішення відправили на допрацювання.