Ринок праці переживає глибоку кризу: як в Україні знайти роботу та яка зарплатня

Війна Росії відібрала роботу у сотень тисяч українців. І ринок праці сьогодні переживає глибоку кризу. Кількість вакансій зменшилася в рази. Робота стала справжнім привілеєм. Знайти її можна, але це шлях непростий, і скоріш за все зарплату тепер ви отримаєте меншу.

Найбільше вакансій у сфері торгівлі, на ринку харчування, в робітничих професіях.

Перші вакансії з початком війни почали з’являтися в критичній інфраструктурі, оборонці та продажі продуктів. Просто влаштуватися касиром чи продавцем, однак робота фізично виснажлива. Зарплата стартує від 10 тис.

Загалом роботу сьогодні найлегше знайти продавцям і касирам, адміністраторам та офіс-менеджерам, а також офіціантам, операторам call-центру, вантажникам, кухарям і майстрам манікюру. Є вакансії і для тих, хто без жодних навичок і освіти.

Традиційно шукають і робітничі професії. Для токарів є вакансії на 17-20 тис. грн, для електромонтерів від 15 до 20 тис. Через масову евакуацію жінок, а отже й медиків, шукають і їх. У столиці є вакансії лікарів від 16 тис. грн. З війною додалося дистанційних пропозицій – журналіст, викладач англійської чи німецької мови, автор студентських робіт, оператор call-центру.

Масово скорочували саме офісних працівників, але експерти з ринку праці дослідили, навіть фахові звільнені українці готові працювати руками і фізично. Не цураються радикально змінити роботу.

Більше роботи зараз на Заході України. Там війна не зупиняла виробництво, а ще саме туди переїхали підприємства зі Сходу. Середня зарплата, яку готові платити роботодавці – 13 700 грн, середня зарплата, якої бажають шукачі, бо вказують її у своїх резюме – 15 300 грн.

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