Викрадення українського зерна з Криму: двом російським капітанам повідомили про підозру

Липень, 15 в 16:08

Двом капітанам російських суден повідомили про підозру в незаконному вивезенні українського зерна з Криму. Вони забезпечують завантаження суден врожаєм та продають викрадене українське зерно третім країнам.

За даними Офісу генерального прокурора, капітани суден Матрос Позинич та Михаил Ненашев під російським прапором систематично вивозять зерно з закритого Севастопольського морського торговельного порту.

Щоб не викликати жодних підозр, капітани періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS) та вносили до неї несправжні відомості про курс суден нібито у російські порти, а не в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму.

Зараз дивляться

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території півострова Крим під час перевезення награбованого окупантами українського зерна (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Наразі триває досудове розслідування.