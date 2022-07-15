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Факти / Україна / Суспільство

Викрадення українського зерна з Криму: двом російським капітанам повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

Двом капітанам російських суден повідомили про підозру в незаконному вивезенні українського зерна з Криму. Вони забезпечують завантаження суден врожаєм та продають викрадене українське зерно третім країнам.

За даними Офісу генерального прокурора, капітани суден Матрос Позинич та Михаил Ненашев під російським прапором систематично вивозять зерно з закритого Севастопольського морського торговельного порту.

Щоб не викликати жодних підозр, капітани періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS) та вносили до неї несправжні відомості про курс суден нібито у російські порти, а не в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму.

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Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території півострова Крим під час перевезення награбованого окупантами українського зерна (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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