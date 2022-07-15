Живий щит проти підриву колій: окупанти запустили потяг з плацкартними вагонами з Маріуполя

Липень, 15 в 15:35

Російські війська запустили дизель-потяг з двома плацкартними вагонами Маріуполь – Волноваха. Про це повідомив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, до залізничного транспорту приєднали дві протидиверсійні платформи. Запуск потягу дивним чином співпадає з запуском військово-транспортної логістики з Маріупольського порту по тим сами коліям, зазначив радник мера.

– Джерела повідомляють, що графік руху вантажного потягу одразу за пасажирським. Співпадіння чи живий щит проти підриву колій – відповідь очевидна, – вважає Андрющенко.

За останніми даними, у Маріупольському районі окупанти продовжують викрадати врожай українських підприємств та тероризувати місцевих фермерів. Зокрема, їм дозволили збирати українське зерно виключно на умовах передавання всього врожаю, щоб реалізувати “торговий будинок ДНР”.