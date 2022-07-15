Украденное украинское зерно из Крыма: двум российским капитанам сообщили о подозрении

Июль, 15 в 16:08

Двум капитанам российских судов сообщили о подозрении в незаконном вывозе украинского зерна из Крыма. Они обеспечивают погрузку судов урожаем и продают украденное украинское зерно третьим странам.

По данным Офиса генерального прокурора, капитаны суден Матрос Позинич и Михаил Ненашев под российским флагом систематически вывозят зерно из закрытого Севастопольского морского торгового порта.

Чтобы не вызывать никаких подозрений, капитаны периодически выключали Автоматическую идентификационную систему (AIS) и вносили в нее ложные сведения о курсе судов якобы в российские порты, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма.

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Прокуратура открыла уголовные производства по факту нарушения порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории полуострова Крым при перевозке награбленного оккупантами украинского зерна (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.