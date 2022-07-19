Липень, 19 в 16:44

В умовах повномасштабної війни навчальний процес у школах України з 1 вересня розпочнеться в очному режимі, якщо дозволяє безпекова ситуація, а заклад освіти має укриття.

Детальніше про те, як планують дотримуватися умов безпеки під час очного навчання в школах, розповіли освітній омбудсмен Сергій Горбачов та речниця МВС України Альона Матвєєва.

Умови відновлення очного навчання

Як наголосила сьогодні на брифінгу Альона Матвєєва, ті школи, де не дотримано правил безпеки, не зможуть з 1 вересня поновити навчальний процес офлайн.

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– Уряд працює над тим, щоб якомога більше закладів освіти відновили свою роботу до 1 вересня. Проте за свої парти школярі зможуть повернутися лише в тому випадку, якщо буде дотримано всіх безпекових норм. Всі заклади освіти, які не будуть дотримуватися відповідних норм, не відновлять очне навчання, – наголосила речниця МВС.

Вона нагадала, що перед відкриттям шкіл органи місцевої влади повинні провести низку заходів безпеки. Про ці ж заходи поінформували й у Міністерстві освіти та науки України.

Так, для відновлення очного навчання в школах потрібно:

• перевірити їх та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів;

• перевірити готовність систем оповіщення, зокрема, доступність інформації для дітей із порушеннями зору та слуху;

• визначити та відповідним чином позначити шляхи евакуації, а також організувати регулярні навчання з евакуації школярів до бомбосховищ;

• підготувати укриття для всіх учасників навчального процесу;

• створити всі умови для перебування та навчання школярів у бомбосховищах;

• підключити мережу Wi-Fi в укриттях для проведення занять школярів (за можливості);

• створити запаси води та медикаментів;

• організувати проведення уроків безпеки, тренувань щодо дій у разі повітряної тривоги;

• провести навчальні заняття щодо надання домедичної підготовки, охорони здоров’я;

• забезпечити посилену охорону навчальних закладів;

• за потреби забезпечити підвезення та супровід школярів до школи.

Як відомо, передбачений навчальний процес в очному форматі, дистанційно та змішана форма (поєднує очний і дистанційний режими).

Матвєєва уточнила, рішення про форму навчання (очну, дистанційну, змішану) в різних регіонах ухвалюватимуть окремо. А можливо, рішення окремо ухвалюватимуть навіть на рівні закладів освіти.

Якими мають бути укриття в школах

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю одному з видань нагадав, що зараз на місцях створені спеціальні комісії для обстеження бомбосховищ у школах. До їх складу обов’язково входить представник ДСНС.

Укриття повинні відповідати мінімальним безпековим вимогам та бути відповідним чином облаштовані, оснащені водовідведенням, вентиляцією тощо. За підсумками перевірки комісії визначать придатність укриттів у тих чи інших школах для школярів та вчителів.

Після цього буде зрозуміло, які заклади освіти зможуть відновити очне або змішане навчання, а де слід ще провести роботи з підготовки укриття.

– Якщо при школі укриття немає, комісія розглядає питання використання споруд подвійного призначення, зокрема, підвалів суміжних будівель або спорудження фортифікаційних укриттів, – зазначив Горбачов.

Згідно з нормами, розташування укриття дозволяється на відстані 500 м від школи. Водночас, за словами Горбачова, ДСНС в умовах війни рекомендує, щоб укриття було розташоване на відстані до 100 м від закладу освіти.

Омбудсмен наголосив, що під час повітряної тривоги діти молодшого віку можуть розгубитися та почати панікувати. Саме тому дуже важливо проводити для учасників навчального процесу тренування з евакуації до укриття.

Найпростіші укриття зазвичай забезпечуються: місцями для сидіння/лежання; ємностями з питною водою із розрахунку 2 л на добу на людину, а також технічною водою (якщо відсутнє централізоване водопостачання); контейнерами для зберігання продуктів харчування; виносними баками для нечистот (для неканалізованих будівель); резервним освітленням (наприклад, електричними ліхтарями чи гасовими лампами); засобами для гасіння пожежі; засобами для надання медичної допомоги; засобами зв’язку (телефоном, радіоприймачем); лопатами, ломами, сокирами тощо.

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Навчання в укриттях та дистанційно

Очне навчання в школі відбуватиметься лише тоді, коли в бомбосховищі є місця для всіх дітей та вчителів. Якщо ж місць не вистачає, освітній процес можна організувати, розподіливши навчальний час у межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця чи семестру.

Питання організації навчання офлайн вирішуватимуть військові адміністрації (з урахуванням кількості обстрілів, повітряних тривог, відстані від фронту, наявності укриттів тощо). Вчителям, які досі не повернулися з-за кордону, можуть дозволити працювати дистанційно.

Батьки мають право вирішувати, за якою формою (очною, дистанційною чи змішаною) навчатиметься їхня дитина.

Згідно з рекомендацією Міносвіти, навчання може завершуватися в укритті. Після відбою повітряної тривоги школярі та вчителі можуть повернутися до школи та продовжити освітній процес.

– Розуміючи, що це непросто, тим не менш, за можливості, на нашу думку, освітній процес під час повітряної тривоги варто продовжувати, якщо в укритті забезпечено належне освітлення, місця для сидіння та інші умови, – пояснив омбудсмен Горбачов.

Не виключені випадки, що школа розпочне роботу в очному форматі, але частина дітей у класі захоче навчатися дистанційно. Згідно з поясненням омбудсмена, саме тому закладам освіти потрібно встановити кількість дітей, які планують навчатися онлайн та в очному форматі, після чого спланувати освітній процес. Наприклад, можна організувати навчання дистанційно як окрему форму отримання освіти.

– Наприклад, у школі очно працюють три класи певної паралелі 7-х класів в очному форматі та один клас у дистанційному форматі. Це дозволить вирішити питання як з організацією навчання, так і з оплатою праці вчителів. Зараз деякі органи місцевого самоврядування організовують дистанційне навчання в одній школі міста і запрошують батьків перевести дітей до неї. А ті, хто буде навчатися очно, залишаються у своїх школах, – йдеться в поясненні Горбачова.

Школи в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України працюватимуть у дистанційному режимі.

Якщо школа зруйнована під час війни, учнів та вчителів переведуть у найближчі заклади освіти. За можливості зруйнований заклад освіти може організувати навчання дистанційно.

Робота із батьками

За словами Горбачова, перед початком навчального року школи повинні провести інформаційну роботу з батьками, продемонструвати їм укриття, ознайомити з правилами евакуації та перебування в ньому.

Крім того, потрібно розробити і донести до відома школярів, батьків та вчителів правила перебування в бомбосховищах та передачі дитини батькам після завершення повітряної тривоги.

Як зазначив омбудсмен, не можна також ігнорувати ризик терористичних актів, принесення вибухових пристроїв, зброї до закладів освіти, проникнення туди сторонніх небезпечних осіб. Тому з батьками та учнями необхідно провести роз’яснювальну роботу, застерегти їх про небезпеки та закликати бути пильними, повідомляти про підозрілу поведінку.

Проєкт Безпечне освітнє середовище у школі

Як розповіла на брифінгу речниця МВС Альона Матвєєва, Міністерство внутрішніх справ спільно з Міносвіти започатковують проєкт Безпечне освітнє середовище у школі.

У рамках цього проєкту запланована низка заходів:

• розміщення в школах інформаційних стендів “доступною для дітей мовою” щодо заходів безпеки в разі небезпечних ситуацій;

• проведення співробітниками Національної поліції та ДСНС уроків безпеки в закладах освіти на початку навчального року;

• у 6-11 класах будуть внесені зміни в навчальну програму до предмета Захист України (буде додано предмет, який розповідатиме про мінну безпеку);

• буде забезпечена охорона шкіл, щоб створити безпечне середовище для дітей;

• відбуватимуться тренування з евакуації до укриттів (станом на зараз представники ДСНС уже провели понад 3,5 тис. таких тренувань);

• планується розробити “абетку безпеки для школяра” та мобільний застосунок з можливими відповідями на питання щодо безпеки.

Крім того, в новому навчальному році продовжуватиме діяти проєкт Шкільний офіцер поліції, започаткований з 2016 року. Його мета – створення безпеченого середовища під час навчального процесу. В умовах війни додатково приділятимуть увагу патріотичному вихованню та покращенню психологічного/ фізичного стану дітей.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів України рекомендував розпочати новий навчальний рік у школах із 1 вересня. Освітній процес триватиме до 30 червня 2023 року.

Джерело: Українська правда. Життя, Ukrinform TV, Міносвіти