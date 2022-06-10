Червень, 10 в 17:00

Українські абітурієнти, яким не вдасться виїхати з тимчасово окупованих територій України (ТОТ), зможуть скласти вступний іспит до закладів вищої освіти у форматі дистанційної співбесіди чи творчого конкурсу.

Як поінформував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, це ж стосується тих випускників, яких російські окупанти примусово перемістили на територію РФ чи Білорусі.

– Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну уряду територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію РФ або Республіки Білорусь, буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, – наголосив Шкарлет.

Він уточнив, що під час вступу на контрактну форму навчання (для більшості спеціальностей) таким абітурієнтам буде достатньо подати мотиваційний лист.

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За словами Шкарлета, Міносвіти працює над тим, щоб всі охочі могли навчатися в закладах вищої освіти України. Зокрема, для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій та зони бойових дій створюють можливості для участі в Національному мультипредметному тесті (НМТ).

Саме для цього тестування проводитимуть у три сесії (липень, серпень, вересень) як в Україні, так і за кордоном. Крім того, передбачено додаткові періоди реєстрації на НМТ.

Вступники також зможуть змінити раніше обране місце складання тестування. В Міносвіти працюють над тим, щоб це відбувалося в безпечних умовах.

– Усупереч блокуванню окупантами виїзду вступників, ми боремося за кожного теперішнього та майбутнього українського студента, – зазначив Шкарлет.

Міністр уточнив, що всі жителі тимчасово окупованих територій та місць, де відбуваються активні бої, після отримання позитивних результатів на вступних випробуваннях зможуть скористатись спеціальною квотою (квота-2) в українських вишах. Крім того, вони зможуть гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.

Як відомо, цього року абітурієнти в Україні складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ), а не ЗНО. Таке рішення ухвалили через повномасштабну війну, розв’язану РФ.

Мультипредметний тест триватиме 90 хвилин і включатиме три дисципліни: українську мову, математику та історію України.

Тестування відбуватиметься у три сесії: основну (18 липня-10 серпня), додаткову (16-20 серпня) та спеціальну (12-16 вересня). В Україні вже затвердили перелік населених пунктів, у яких можна буде скласти НМТ.

Джерело: Міносвіти, Сергій Шкарлет