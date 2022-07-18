Липень, 18 в 13:46

Увечері 17 липня темою №1 для обговорення стали гучні кадрові зміни у правоохоронних органах.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими усунув з посади голову СБУ Івана Баканова та відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Що стало причиною таких кадрових рішень і хто тепер очолить Службу безпеки і Офіс генерального прокурора – читайте у матеріалі.

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Чому відбулися кадрові зміни – пояснення Зеленського

В указі президента йдеться зазначається, що голову Служби безпеки України Івана Баканова усунули з посади відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Це невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, яке призвело до людських жертв або інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, які є підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків.

Але ця норма передбачає, що наказ про усунення може бути скасований після результатів службового розслідування.

Водночас Ірину Венедіктову відсторонили від посади відповідно до частини другої ст. 11 Закону України Про правовий режим воєнного стану.

Вона передбачає, що президент у період дії воєнного стану може ухвалити рішення про відсторонення посадової особи, призначення та звільнення якої належить до його повноважень.

Більш детально своє рішення Володимир Зеленський пояснив у вечірньому зверненні. Глава держави наголосив, що українські спецслужби знайшли сотні зрадників серед працівників правоохоронних органів.

За словами Зеленського, станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави. Через це виникає багато запитань до відповідних керівників.

– Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, викликають дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких запитань отримає належну відповідь, – додав президент.

Що кажуть в Офісі президента

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що зараз про звільнення Баканова і Венедіктової не йдеться.

Йдеться лише про те, що генерального прокурора відсторонили від посади, а голову СБУ тимчасово усунули від виконання обов’язків.

– Це пов’язано з тим, що президент і ми всі достатньо довго чекали більш конкретних радикальних результатів від керівників цих двох органів щодо очищення СБУ і Офісу генпрокурора від колаборантів і зрадників. Але на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти цих людей, – зауважив він.

За словами Андрія Смирнова, відповідні кадрові рішення були ухвалені, щоб унеможливити потенційний вплив і Баканова, і Венедіктової на кримінальні провадження, які розслідуються щодо працівників СБУ і прокурорів.

Також він додав, що динаміка, з якою постійно з’являються вороги держави у ключових правоохоронних органах змусила Володимира Зеленського піти такі тимчасові заходи.

Але зараз будуть проведені службові перевірки і розслідування. Вже за їхніми результатами президент вирішить, звільняти чи не звільняти голову СБУ та генпрокурора.

Хто замінить Баканова і Венедіктову

Обов’язки генерального прокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко. Відповідний указ вже підписаний президентом.

З 27 березня 2020 року він був заступником Ірини Венедіктової. Раніше Олексій Симоненко працював в органах прокуратури Києва та Київської області на різних посадах.

З травня 2010 року до червеня 2018 року проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

Водночас СБУ тимчасово очолить Василь Малюк – перший заступник Баканова.

Він перейшов до Центрального управління відомства на посаду першого заступника начальника Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ у січні 2020 року.

У березні 2020 року указом президента України Малюк був призначений першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції нагороджений відзнакою президента України За участь в Антитерористичній операції та грамотою.

25 березня 2022 року Василю Малюку було присвоєно військове звання – бригадний генерал.

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Інші причини кадрових змін і чого чекати від нових призначень

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV заявив, що у відстороненні Баканова та Венедіктової є причини офіційного й закритого характеру.

– Офіційні президент вчора озвучив. Це певною мірою була відповідь, зокрема громадянському суспільству і, скажімо, представникам військового співтовариства, які подібні питання щодо професійної придатності, передусім Баканова, неодноразово ставили. Тому Володимиру Зеленському потрібно було якимось чином на це реагувати. Своїм рішенням він певною мірою зміг перехопити інформаційну ініціативу і показати, що прислухається до тих думок, які є в громадянському суспільстві. Загалом комплекс питань щодо Баканова справді накопичився і був доволі великим, – пояснив він.

Водночас політолог наголосив, що на цю історію, особливо у зв’язці з Венедіктовою, можна дивитися ще й як на можливе посилення однієї групи впливу порівняно з іншими, які є в Офісі президента.

– Давно ходили чутки, що було сформовано певний тріумвірат з Баканова, Венедіктової і очільника МВС Монастирського, які десь намагалися структурно, процедурно протистояти голові ОП Єрмаку. Власне сьогодні видно, що цей тріумвірат розбито. До речі, підтвердженням цього факту буде можлива зміна міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. У цьому є певна логіка: коли змінюють представників двох силових структур, то може піти й третій. У такий спосіб буде повністю переформатована силова вертикаль, – припускає експерт.

На думку Ігоря Рейтеровича, призначення в Офісі генпрокурора та СБУ потрібно буде оцінювати вже зважаючи на те, чим почнуть займатися нові очільники відомств і яку ефективність демонструватимуть.

За словами політолога, якщо говорити про Баканова, то до нього накопичилася така кількість питань, що хоч би хто зараз замість нього прийшов, він на певному етапі апріорі матиме кращий вигляд. Навіть якщо це буде призначення за внутрішньокулуарними моментами.

Водночас за прокурорства Венедіктової було відкрито багато справ. Але вона навряд чи може назвати значну кількість проваджень, які вдалося довести до логічного завершення. Не виключено, що саме її наступник цими справами займеться і їх завершить.

Тому, на думку політолога, зараз не варто дивитися на певні професійні якості і серйозні зміни, оскільки тут питання більше внутрішнього сенсу, і не стільки про виконання загальнонаціональних завдань, скільки про апаратну боротьбу.