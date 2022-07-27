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Факти / Україна

ПВК Вагнера могла здійснити наступ у районі Вуглегірської ТЕС – британська розвідка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Російській приватній військовій компанії Вагнера, імовірно, вдалося здійснити тактичний наступ у районі Вуглегірської ТЕС та сусіднього селища Новолуганське на Донбасі.

Таке припущення 27 липня озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Водночас в оборонному відомстві заявили, що деякі українські сили могли вийти з цього району.

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Нагадаємо, що українські військові неодноразово відкидали окупантів назад під час спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

Щоб досягти мети, російські загарбники ішли штурмом із різних напрямків, залучаючи штурмову та армійську авіацію.

Бойовими діями армія РФ намагалася створити умови для наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС на Донеччині.

До слова, Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 27 липня інформації про наступ РФ у районі Вуглегірської ТЕС не надав.

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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