Серпень, 04 в 13:06

Через повномасштабну війну в Україні цьогорічні правила вступу до вишів дещо змінились.

Абітурієнтам відмінили ЗНО, натомість ввели новий формат тестів: національний мультипредметний тест для вступу на бакалаврат, і магістерський комплексний тест – для магістратури.

Чи будуть враховувати середній бал атестата під час вступу до вишів 2022 – читайте в нашому матеріалі.

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Що потрібно для вступу

З 29 липня 2022 року у майбутніх студентів з’явилася можливість подавати заяви на вступ до вишів.

Цього року на вступ до університету впливатимуть результати НМТ, вступний іспит, творчий конкурс та грамотний мотиваційний лист.

Коли абітурієнт отримає місце у виші, він має поїхати та подати документи.

Чи буде враховуватися середній бал атестата

Гендиректор директорату фахової передвищої та вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров зазначив, що середній бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році.

Перш за все це пов’язано з умовами видачі документів про освіту. Шаров наголосив, що не всі діти можуть отримати свої атестати.

Крім того, при зарахуванні до вишів не будуть враховувати бал ані свідоцтва про повну, ані свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Як ВПО отримати атестат

У МОН також пояснили, що атестат переселенці можуть отримати у:

школі, де дитина постійно навчається;

школі в населеному пункті, де дитина тимчасово перебуває (якщо вона туди зарахована).

Одна зі шкіл має зробити замовлення на свідоцтво.