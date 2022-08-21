Росія фактично втратила правобережну частину Херсонщини, окупанти це розуміють – Коваленко

Серпень, 21 в 17:48

Правобережна частина Херсонської області фактично втрачена для країни-агресора Російської Федерації. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. На його думку, це розуміє навіть командування російської армії.

– Правобережна частина Херсонщини. Дійсно розуміють на рівні командування окупаційних військ, що вона майже втрачена, а вони не зможуть її утримувати достатньо довгий час. Вони лише зможуть імітувати самоутримання правобережної частини Херсонської області. Але у середньостроковій перспективі ми бачимо, що вони концентрують свої найбільш боєздатні підрозділи та основну кількість батальйонно-тактичних груп саме на лівобережній частині Херсонщини. Також намагаються підкріплювати свої підрозділи ще з Запорізької області.

На думку військового експерта, російські війська займають оборонну позицію та готуються до контрнаступу Збройних сил України.

Зараз дивляться