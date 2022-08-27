ЗСУ закривають кришку котла: Жданов розповів, що чекає на росіян у Херсонській області

Серпень, 27 в 12:47

Коли відбудеться деокупація Херсона та області, це зламає всі загарбницькі плани російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов. Він розповів про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

– Наш Генеральний штаб, я так розумію, розпочав планомірне знищення російського угруповання. І в них залишається вибір: або вони йдуть, або гинуть під нашим вогневим впливом. Ми фактично добиванням цих мостів закриваємо кришку котла, особливо для угруповання, яке перебуває саме у Херсоні та на Миколаївському напрямку. Хоча Каховка теж не відстає, бо ми там теж міст добиваємо через греблю і там уже теж важка техніка заходити не може.

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За словами військового експерта, Збройні сили України можуть та вже планують вдарити по системі оборони російських окупантів.