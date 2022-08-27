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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ закривають кришку котла: Жданов розповів, що чекає на росіян у Херсонській області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗСУ закривають кришку котла: Жданов розповів, що чекає на росіян у Херсонській області
Фото: Факти ICTV

Коли відбудеться деокупація Херсона та області, це зламає всі загарбницькі плани російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов. Він розповів про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

– Наш Генеральний штаб, я так розумію, розпочав планомірне знищення російського угруповання. І в них залишається вибір: або вони йдуть, або гинуть під нашим вогневим впливом.

Ми фактично добиванням цих мостів закриваємо кришку котла, особливо для угруповання, яке перебуває саме у Херсоні та на Миколаївському напрямку. Хоча Каховка теж не відстає, бо ми там теж міст добиваємо через греблю і там уже теж важка техніка заходити не може.

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За словами військового експерта, Збройні сили України можуть та вже планують вдарити по системі оборони російських окупантів.

– Щодо самої системи оборони, то так, ось цей плацдарм, який вони ставили на правому березі, дає нам можливість виходу на Дніпро. Відміряйте від Дніпра ще 70 км – це буде смуга суцільного вогневого ураження Збройними силами України. Так, це може викликати ланцюгову реакцію, тому може посипатися оборона всього Півдня, особливо узбережжя, – заявив Жданов.

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