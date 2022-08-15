Серпень, 15 в 17:35

Зима цього року буде надзвичайно важкою. І хоча влада Києва зробить все можливе, щоб забезпечити опалення в будинках, проте мешканцям столиці все ж варто готувати теплий одяг та ковдри.

Про це розповів в одному з інтерв’ю мер столиці Віталій Кличко, відповідаючи на запитання, чи вистачатиме місту газу та електрики під час опалювального сезону.

Він не виключає, що цієї зими температура в будинках киян буде нижчою за норму.

Зараз дивляться

– Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії… Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18, – наголосив Кличко.

За словами мера, в Кабінеті міністрів запевнили, що газ для населення буде, а тарифи не підвищуватимуть.

– Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо, – додав Кличко.

За його словами, на подібні випадки вже закуплені генератори та паливо для них. У першу чергу їх використовуватимуть у лікарнях, школах та дитсадках.

Допускає Кличко й можливі перебої з електроенергією. Водночас він запевнив, що київська влада зробить все, щоб цього не сталося.

– Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему, – пояснив очільник столиці.

Коментуючи ситуацію з поверненням киян до міста, Кличко заявив, що все залежатиме від ситуації на фронті. За його словами, в березні в Києві перебували близько 1 млн мешканців, багато жінок та дітей виїхали через повномасштабне вторгнення військ РФ. Зараз же, згідно з даними мобільних операторів, в Києві проживають приблизно 3 млн людей.

З них до 120 тис. внутрішніх переселенців, які офіційно стали на облік. Проте, за розрахунками влади, насправді переселенців більше (близько 200 тис.). А до 1 млн киян досі не повернулися в місто.

На початку серпня в уряді повідомляли, що Україна готова до опалювального сезону майже на 60%. Було відремонтовано 141 об’єкт теплопостачання та відновлено дві ТЕЦ, що зазнали пошкоджень від обстрілів.

Опалювальний сезон в Україні планують традиційно розпочати після 15 жовтня, але з урахуванням погодних умов.