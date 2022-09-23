У Маріуполі окупанти примушують місцевих за “гуманітарку” голосувати на псевдореферендумі – ГУР

Вересень, 23 в 14:48

В окупованому Маріуполі для проведення псевдореферендуму планують залучити так звані “комісії”, до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові ЗС РФ.

– Вони здійснюватимуть обходи будинків згідно зі складеними списками бажаючих отримати “гуманітарну допомогу”. Місцевих мешканців переконують, що “назад дороги немає” і всім, хто брав “гуманітарку”, доведеться голосувати, – йдеться у повідомленні ГУР.

В Маріуполі “штаб підготовки до референдуму” розгорнуто в одному з торгівельних центрів. Його дії повністю координуються представниками партії Єдина Росія.

Крім того, щоб уникнути ударів ЗСУ, всі центри підготовки до псевдореферендуму розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільних.

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– Задля ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організовують низку заходів “військово-патріотичного виховання”. Головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка в більшості не виявляє інтересу до російської ідеології, – інформує ГУР.

Фото: ГУР