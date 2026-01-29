Зараз в Україні працює солідарна пенсійна система: громадяни, що працюють, сплачують певні відрахування у Пенсійний фонд. За такою самою схемою кошти списуються із підприємств. Після цього фонд виплачує кошти українським пенсіонерам.

Однак через те, що кількість населення зменшується, робити це з кожним роком дедалі складніше.

Вирішити ситуацію допоможе пенсійна реформа, у рамках якої запрацює накопичувальна система пенсійного страхування.

Зараз дивляться

Що означає накопичувальна пенсія і як це працюватиме – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке накопичувальна пенсія

В Україні готують зміну пенсійної системи, тож замість однієї виплати планують запровадити багаторівневу модель. Реформа має оновити принципи нарахування пенсій і зменшити різницю у виплатах між людьми з однаковим стажем і доходами, про що повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Передбачається, що пенсія складатиметься з трьох частин:

солідарної,

професійної (спеціальної),

добровільної накопичувальної.

Такий підхід має зробити систему більш зрозумілою та справедливою, адже зараз навіть за однакових умов праці люди можуть отримувати різні суми.

Солідарна частина буде напряму залежати від обсягу сплачених внесків. Чим довше людина працювала і сплачувала внески, тим вищою буде її виплата. Очікується, що для окремих категорій, наприклад освітян із великим стажем, пенсії можуть зрости у півтора-два рази.

Також розглядають варіант базової виплати для тих, хто не має достатнього страхового стажу – її розмір визначатимуть у держбюджеті на відповідний рік, і вона має покривати базові потреби.

Спеціальні пенсії планують зберегти, але винести їх за межі солідарної системи, створивши окремий професійний рівень.

Достроковий вихід на пенсію за пільговим стажем залишиться можливим, однак до досягнення загального пенсійного віку виплати здійснюватимуться лише з професійної частини.

При розрахунках враховуватимуть не просто роки роботи, а суму внесків, сплачених за цей час. Повний перехід до такої моделі може тривати понад десять років, якщо розпочати його у 2026-2027 роках.

Що таке накопичувальна пенсія та хто може її отримати

Третім складником стане добровільна накопичувальна пенсія. Вона працюватиме як додатковий механізм. Тож громадяни зможуть робити внески понад обов’язковий ЄСВ, щоб збільшити майбутні виплати. Участь у цій системі не буде обов’язковою, однак відмова означатиме нижчий рівень пенсійного забезпечення в майбутньому.

У підсумку реформа має змінити сам підхід до пенсій, адже їхній розмір більше залежатиме від особистого трудового внеску людини протягом життя.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.