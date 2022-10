У п’ятницю, 7 жовтня, на церемонії в Осло оголосили лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року. Ними стали українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, правозахисник Алесь Біляцький з Білорусі та російська правозахисна організація Меморіал.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022