Жовтень, 07 в 12:06

У п’ятницю, 7 жовтня, на церемонії в Осло оголосили лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року. Ними стали українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, правозахисник Алесь Біляцький з Білорусі та російська правозахисна організація Меморіал.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

– Цьогорічні лауреати представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали визначних зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Водночас вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії, – сказали у нобелівському комітеті.

Зазначимо, що у 2021 році переможцями стали двоє журналістів – Марія Ресса з Філіппін (виконавчий директор та співзасновник Rappler) та Дмитро Муратов із Росії – головний редактор Нової газети.

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Оскільки Нобелівський комітет ніколи не називає номінантів, наперед ймовірного переможця назвати неможливо.

Згідно з Нобелівським статутом, повний список номінантів, які мають право на отримання щорічної премії, не розголошується ще 50 років.

Зазначається, що у 2022 році у світі дуже багато аспектів, які могли вплинути на рішення комітету премії – від повномасштабного вторгнення Росії до України до економічних потрясінь та кліматичних катастроф.