Находят и уничтожают радары противника: что известно о противорадиолокационных ракетах
Еще летом США передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
Что такое противорадиолокационная ракета и каковы ее особенности — узнавали Факты ICTV.
Противорадиолокационная ракета (ПКР): что это
Это разновидность управляемого ракетного оружия, как правило типа воздух — поверхность. Ракеты такого типа предназначены для уничтожения целей на поверхности земли, воды, а также углубленных объектов. Они запускаются с истребителей.
Изредка противорадиолокационную ракету можно использовать как поверхность — поверхность, то есть ее пуск может осуществляться с переносных устройств, самоходных или установок.
Радиолокационные ракеты используют против радаров (РЛС) в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС, а также они могут наводиться на иные источники радиоизлучения (станции активных помех) и радиостанции связи.
Попытки создать такую ракету начались еще в 1935 году, когда специалисты из Великобритании предложили первый проект оружия для поражения радиолокационных станций противника. Тогда проект не был реализован.
Со временем интерес к такому оружию начал расти, поскольку радары активно развивались.
Впервые противорадиолокационные ракеты были применены во время войны во Вьетнаме в 1965-1975 годах. Американская ракета AGM-45 Шрайк, которую несли многоцелевые истребители F-4C Фантом-II, прошла первое боевое крещение в 1960-х годах.
Ракета была заблаговременно запрограммирована на тип излучения одной РЛС.
Особенность противорадиолокационных ракет в том, что они имеют пассивный сенсор, который воспринимает излучение вражеских радаров и наводит ракету именно на сигнал РЛС, без которой любой зенитный ракетный комплекс — беспомощен.
Противорадиолокационные ракеты используют для уничтожения ПВО противника.
Сейчас функционируют такие противорадарные ракеты:
- AGM-88 HARM.
- PL-12.
- Х-25.
- Х-31.
- Х-58.
- ARMAT.
- ALARM.
- Martell.
Какие противорадиолокационные ракеты использует Украина
Сейчас на вооружении украинской армии находится противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.
Это высокоскоростная противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в США в 1983 году. Максимальная дальность пуска – 150 км, минимальная – 25 км.
Эти ракеты имеют пассивную головку радиолокации самонаведения и наводятся на радиолокационные станции противника. Они предназначены для американских самолетов и некоторых европейских, однако Украина приспособила эти ракеты к истребителю МиГ-29.
Особенность HARM в том, что даже когда враг выключает РЛС, ракета все равно летит в место, где в последний раз фиксировалась цель.
Более того, в современной версии ракеты пассивный сенсор может переключиться на активный и самостоятельно найти цель, которая пытается покинуть позицию.
Весомым преимуществом HARM является дальность пуска ракеты, она может уничтожить цель на расстоянии до 150 км.
Характеристики противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM:
- Вес — 355 кг.
- Длина — 4,1 м.
- Размах крыльев — 1,1 м.
- Боевая часть — 66 кг.
- Дальность максимальная — 150 км.
- Стоимость — более $0,9 млн за AGM-88E.
Фото: Wikipediа