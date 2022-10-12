Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Находят и уничтожают радары противника: что известно о противорадиолокационных ракетах

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Находят и уничтожают радары противника: что известно о противорадиолокационных ракетах

Еще летом США передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Что такое противорадиолокационная ракета и каковы ее особенности — узнавали Факты ICTV.

Противорадиолокационная ракета (ПКР): что это

Это разновидность управляемого ракетного оружия, как правило типа воздух — поверхность. Ракеты такого типа предназначены для уничтожения целей на поверхности земли, воды, а также углубленных объектов. Они запускаются с истребителей.

Сейчас смотрят

Изредка противорадиолокационную ракету можно использовать как поверхность — поверхность, то есть ее пуск может осуществляться с переносных устройств, самоходных или установок.

Радиолокационные ракеты используют против радаров (РЛС) в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС, а также они могут наводиться на иные источники радиоизлучения (станции активных помех) и радиостанции связи.

Попытки создать такую ракету начались еще в 1935 году, когда специалисты из Великобритании предложили первый проект оружия для поражения радиолокационных станций противника. Тогда проект не был реализован.

Со временем интерес к такому оружию начал расти, поскольку радары активно развивались.

Впервые противорадиолокационные ракеты были применены во время войны во Вьетнаме в 1965-1975 годах. Американская ракета AGM-45 Шрайк, которую несли многоцелевые истребители F-4C Фантом-II, прошла первое боевое крещение в 1960-х годах.

Ракета была заблаговременно запрограммирована на тип излучения одной РЛС.

Особенность противорадиолокационных ракет в том, что они имеют пассивный сенсор, который воспринимает излучение вражеских радаров и наводит ракету именно на сигнал РЛС, без которой любой зенитный ракетный комплекс — беспомощен.

Противорадиолокационные ракеты используют для уничтожения ПВО противника.

Сейчас функционируют такие противорадарные ракеты:

  • AGM-88 HARM.
  • PL-12.
  • Х-25.
  • Х-31.
  • Х-58.
  • ARMAT.
  • ALARM.
  • Martell.

Какие противорадиолокационные ракеты использует Украина

Сейчас на вооружении украинской армии находится противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.

Фото: Getty Images

Это высокоскоростная противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в США в 1983 году. Максимальная дальность пуска – 150 км, минимальная – 25 км.

Эти ракеты имеют пассивную головку радиолокации самонаведения и наводятся на радиолокационные станции противника. Они предназначены для американских самолетов и некоторых европейских, однако Украина приспособила эти ракеты к истребителю МиГ-29.

Особенность HARM в том, что даже когда враг выключает РЛС, ракета все равно летит в место, где в последний раз фиксировалась цель.

Более того, в современной версии ракеты пассивный сенсор может переключиться на активный и самостоятельно найти цель, которая пытается покинуть позицию.

Весомым преимуществом HARM является дальность пуска ракеты, она может уничтожить цель на расстоянии до 150 км.

Характеристики противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM:

  • Вес — 355 кг.
  • Длина — 4,1 м.
  • Размах крыльев — 1,1 м.
  • Боевая часть — 66 кг.
  • Дальность максимальная — 150 км.
  • Стоимость — более $0,9 млн за AGM-88E.

Фото: Wikipediа

Читайте
Система оповещения ГСЧС будет предупреждать не только об опасности ракетных ударов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка