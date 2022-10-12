Октябрь, 12 в 17:49

Еще летом США передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Что такое противорадиолокационная ракета и каковы ее особенности — узнавали Факты ICTV.

Противорадиолокационная ракета (ПКР): что это

Это разновидность управляемого ракетного оружия, как правило типа воздух — поверхность. Ракеты такого типа предназначены для уничтожения целей на поверхности земли, воды, а также углубленных объектов. Они запускаются с истребителей.

Сейчас смотрят

Изредка противорадиолокационную ракету можно использовать как поверхность — поверхность, то есть ее пуск может осуществляться с переносных устройств, самоходных или установок.

Радиолокационные ракеты используют против радаров (РЛС) в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС, а также они могут наводиться на иные источники радиоизлучения (станции активных помех) и радиостанции связи.

Попытки создать такую ракету начались еще в 1935 году, когда специалисты из Великобритании предложили первый проект оружия для поражения радиолокационных станций противника. Тогда проект не был реализован.

Со временем интерес к такому оружию начал расти, поскольку радары активно развивались.

Впервые противорадиолокационные ракеты были применены во время войны во Вьетнаме в 1965-1975 годах. Американская ракета AGM-45 Шрайк, которую несли многоцелевые истребители F-4C Фантом-II, прошла первое боевое крещение в 1960-х годах.

Ракета была заблаговременно запрограммирована на тип излучения одной РЛС.

Особенность противорадиолокационных ракет в том, что они имеют пассивный сенсор, который воспринимает излучение вражеских радаров и наводит ракету именно на сигнал РЛС, без которой любой зенитный ракетный комплекс — беспомощен.

Противорадиолокационные ракеты используют для уничтожения ПВО противника.

Сейчас функционируют такие противорадарные ракеты:

AGM-88 HARM.

PL-12.

Х-25.

Х-31.

Х-58.

ARMAT.

ALARM.

Martell.

Какие противорадиолокационные ракеты использует Украина

Сейчас на вооружении украинской армии находится противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.

Это высокоскоростная противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в США в 1983 году. Максимальная дальность пуска – 150 км, минимальная – 25 км.

Эти ракеты имеют пассивную головку радиолокации самонаведения и наводятся на радиолокационные станции противника. Они предназначены для американских самолетов и некоторых европейских, однако Украина приспособила эти ракеты к истребителю МиГ-29.

Особенность HARM в том, что даже когда враг выключает РЛС, ракета все равно летит в место, где в последний раз фиксировалась цель.

Более того, в современной версии ракеты пассивный сенсор может переключиться на активный и самостоятельно найти цель, которая пытается покинуть позицию.

Весомым преимуществом HARM является дальность пуска ракеты, она может уничтожить цель на расстоянии до 150 км.

Характеристики противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM:

Вес — 355 кг.

Длина — 4,1 м.

Размах крыльев — 1,1 м.

Боевая часть — 66 кг.

Дальность максимальная — 150 км.

Стоимость — более $0,9 млн за AGM-88E.

Фото: Wikipediа