Травень, 28 в 18:23

Сьогодні, 28 травня, з російського корабля Адмірал Горшков було здійснено випробувальний запуск гіперзвукової ракети Циркон у Баренцовому морі. Крилата ракета вразила морську ціль на відстані 1 000 км у Білому морі. Про це повідомили росЗМІ.

За словами заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, найближчим часом гіперзвукові крилаті ракети Циркон візьмуть на озброєння.

Факти ICTV зібрали характеристики ракети Циркон, яку РФ так демонстративно випробувала у Баренцовому морі, неподалік берегів Швеції та Фінляндії, які планують найближчим часом вступити до НАТО.

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Гіперзвукова крилата ракета Циркон – це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об’єктів.

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За даними росЗМІ, цій ракеті “аналогів немає”, оскільки і швидкість, і висоту, і дальність Циркону неспроможні зафіксувати жодні системи ПРО.

За планами РФ, ракета Циркон має замінити в обороні важку протикорабельну ракету Гарпун. Може запускатися з підводних човнів типу Іркутськ та фрегатів.

Швидкість: Відкриті російські джерела заявляють, що ракета Циркон має величезну швидкість – 8-9 Махів (10 тис. км\година).

Висота польоту: 30-40 км.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, російські – 1 тис.

Довжина ракети: 8-9,5 м.

Вага: 300-400 кг.

Нагадаємо, раніше у РФ заявили про випробування міжконтинентальної ракети Сармат, яка може літати на 10-16 тис. км.

Фото: Euronews