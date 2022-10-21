Жовтень, 21 в 14:53

У п’ятницю, 21 жовтня, на всій території України можливі відключення світла. Це стало наслідком масованих ракетних ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Днями заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко анонсував обмеження постачання електроенергії у країні. Він закликав мешканців усіх областей мінімізувати користування електроенергією, починаючи із 7:00 і до 23:00. За словами Тимошенка, якщо цього не зробити – слід готуватися до тимчасових відключень світла.

Крім того, з 20 жовтня в містах обмежили використання вуличного освітлення.

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Оновлено 21 жовтня о 13:25. Обмеження на енергопостачання в регіонах України запровадили з 20 жовтня. Однак у компанії Укренерго попередили, що 21 жовтня на українців чекає ще один непростий день.

– Тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні… Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами, – закликали в компанії.

Зранку 21 жовтня диспетчерський центр Укренерго вже запровадив тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та в чотирьох областях: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській. Причина – різке зростання рівня споживання електрики.

В Укренерго намагаються знизити навантаження на електромережі та дати енергетикам час для ремонту пошкодженого обстрілами РФ обладнання.

У компанії пояснили, що диспетчери приймають рішення про тимчасове відключення світла, якщо в якомусь регіоні зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії. Саме тому важливо заощаджувати споживання електрики.

Оновлено 18:19. У Харківській, Сумській та Полтавській областях запровадили тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

За даними Укренерго, причина такого кроку – різке збільшення обсягів споживання електрики. Графік відключень визначає обленерго.

Оновлено 14:00. Мешканців Києва та чотирьох областей України (Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської) закликали терміново зменшити споживання електроенергії, інакше розпочнуться відключення світла.

Таке попередження оприлюднила пресслужба компанії Укренерго.

– У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр Укренерго вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у цьому регіоні, – наголошується в повідомленні.

Що відомо про графіки відключення світла в різних областях України та Києві – далі в матеріалі.

Місто Київ

У Києві електрику почали вимикати ще ввечері 19 жовтня. Для уникнення аварій світло вимикали з 23:24 до 04:00 ранку 20 жовтня.

21 жовтня в Києві з 9:20 почалися стабілізаційні відключення світла. Всіх споживачів електроенергії в столиці розділили на три групи.

Як поінформували в компанії ДТЕК Київські електромережі, кожна група споживачів буде відключатися у визначений проміжок часу.

– Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час, – уточнили в компанії.

Черговість відключень вулиць від енергопостачання залежить від конфігурації електромереж, їх потужності та наявності критичних об’єктів соціальної інфраструктури.

Наприклад, якщо від підстанцій та ліній на певній вулиці заживлена лікарня – відключення світла за такими адресами не здійснюється.

В ДТЕК також розробили графік потенційних відключень електроенергії. Він буде застосовуватися лише тоді, коли в Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Раніше в ДТЕК попереджали, що відключення можуть повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує стабілізаційні заходи. Наприклад, якщо будинок відключали від електроспоживання з 08:00 до 12:00 ранку, повторне відключення може відбутися з 20:00 до 24:00.

З 20 жовтня за розпорядженням Укренерго для стабілізації енергосистеми також відбуваються обмеження електропостачання для енергоємних підприємств. Бізнес-клієнтів закликають обмежити використання освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

А мешканців Києва – споживати електроенергію помірно: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально зменшивши споживання електроенергії у пікові години – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Такі кроки допоможуть знизити необхідність відключень світла.

Київська область

У Київській області теж запровадили відключення електроенергії 19 жовтня. Світло вимикали з 23:34 до 4:56.

У Київській області з 9:20 п’ятниці, 21 жовтня, також почалися стабілізаційні відключення світла.

У ДТЕК обіцяють, що відключення відбуватиметься для кожного клієнта не більше, ніж на чотири години. Однак воно може повторитися протягом доби через чотири години.

Наприклад, якщо будинок відключали з 10:00 до 14:00, то повторне відключення може відбутися з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.

Напередодні було запроваджено обмеження потужності для юридичних клієнтів.

На сайті ДТЕК можна знайти графік потенційних відключень електроенергії для побутових споживачів.

Мешканців Київщини закликають мінімізувати споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00. А бізнес-клієнтів – обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Львівська область

Обмеження щодо максимального зменшення використання електроенергії з 07:00 до 23:00 в регіоні продовжили до 21 жовтня включно.

Однак “віялові” відключення світла на Львівщині наразі не заплановані.

Львів’ян закликають економніше споживати електроенергію, особливо в години пік (увечері та вранці), щоб електромережі витримували навантаження.

Вуличне освітлення вночі буде увімкнено з міркувань безпеки.

Місцева влада готує наказ щодо обмеження роботи зовнішньої реклами та підсвіток під час комендантської години, яка триває на Львівщині з 00:00 до 05:00.

Харківська область

20-21 жовтня в регіоні обмежили обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів.

Запроваджувати графіки аварійних відключень для побутових споживачів поки не планують, однак закликають громадян обмежити споживання електроенергії з 7:00 до 22:00.

У метрополітені Харкова тимчасово змінили інтервали руху поїздів для зменшення навантаження на енергетичну систему. Встановлено такі інтервали:

Холодногірсько-заводська лінія – 11 хвилин;

Салтівська лінія – 13 хвилин;

Олексіївська лінія – 13 хвилин.

Вінницька область

У Вінниці та області запровадили графіки обмеження споживання електричної енергії. Вони поки стосуються лише промислових споживачів, які повинні зменшити потужність використання енергії згідно з графіком.

Обмеження почали діяти 20 жовтня та продовжилися 21 жовтня у період з 07:00 до 22:00.

Для економії електрики трамваї та тролейбуси у Вінниці рухатимуться в обмеженому режимі. З 20 жовтня випуск електротранспорту в місті скоротили на 25%.

А для перевезень пасажирів залучили резервні автобуси та маршрутні таксі.

Рівненська область

Графіки обмежень споживання електричної енергії запровадили лише для підприємств. Їх закликали максимально скоротити споживання з 7:00 до 23:00.

Голови територіальних громад мають забезпечити зменшення споживання електроенергії з 7:00 до 23:00: обмежити вуличне та зовнішнє освітлення.

Населенню світло поки що не вимикають.

Рух тролейбусів у Рівному 21 жовтня відновили за звичним графіком.

– У четвер наша область знизила енергоспоживання на 8,5% відносно попереднього дня. Якщо продовжуватимемо економити, вдасться уникнути відключень для населення. Якщо ж ні, будемо змушені в тому числі знову знімати із маршрутів тролейбуси і здійснювати аварійні відключення погодинно, – наголосив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Полтавська область

У регіоні 20 жовтня запровадили тимчасові відключення світла як для підприємств, так і для побутових споживачів.

Як зазначив голова ОВА Дмитро Лунін, для населення вони поки незначні.

Наприклад, графік аварійного відключення світла на Полтавщині було застосовано з 11:36 до 11:55 20 жовтня.

Лунін попередив, що тимчасові відключення світла можуть відбуватися і 21 жовтня. Але щоб зменшити їхній масштаб, потрібно мінімізувати споживання електроенергії.

У Полтаві всі комунальні підприємства з 20 жовтня перейшли на жорсткий режим енергозбереження: споживання вирішено скоротити на 50%. Буде обмежене використання вуличного освітлення. Крім того, скоротили кількість тролейбусів на маршрутах – на 30%. До того ж вони курсували лише до 10:00 ранку.

Після обіду на маршрутах будуть лише автобуси, кількість яких вирішили збільшити.

Чернігівська область

Місцева влада ухвалила рішення про обмеження електроспоживання для промислових споживачів (бізнесу). Підприємства, установи та організації повинні мінімізувати використання електрики з 07:00 до 23:00.

Мешканців Чернігівщини закликають економити споживання електричної енергії.

У Чернігові обмежили використання пасажирського електротранспорту – тролейбусів – не менше ніж на 50 %. Вони курсуватимуть до 19:30.

Миколаївська область

Протягом 20-21 жовтня запроваджені графіки обмеження споживання електрики з 7:00 до 22:00 на підприємствах електроенергетики, що в оперативно-диспетчерському управлінні Регіонального диспетчерського центру.

Якщо цей крок виявиться неефективним, світло відключатимуть у всіх споживачів.

Тернопільська область

З 20 по 21 жовтня, з 07:00 до 22:00 запроваджено графік обмеження споживання електрики та графік обмеження потужності для промисловості.

Відключення світла для побутових споживачів наразі на передбачені.

Вуличне освітлення у Тернополі буде вимкнене. Крім того, місцевих підприємців закликали вимкнути рекламні вивіски, вітрини та сітілайти.

Кіровоградська область

Мешканців Кіровоградщини закликали з 07:00 до 23:00 зменшити використання електроенергії до мінімуму.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович попередив, що на маршрути можуть не вийти тролейбуси. А на вулицях усіх населених пунктів не працюватиме освітлення.

Опалювальний сезон поки що відтерміновується.

Чернівецька область

Графіки обмеження споживання електрики запроваджено щодо 18 великих промислових об’єктів області.

Керівники таких підприємств повинні самостійно обмежити споживання упродовж 21 жовтня з 07:00 до 22:00. У разі невиконання рекомендації до підприємств застосують графіки примусових відключень.

Мешканцям області світло поки не вимикатимуть.

Розпорядження також не стосується підприємств критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність області. Тобто електротранспорт, тепломережа, водоканал, лікарні працюватимуть без обмежень.

Івано-Франківська область

21 жовтня з 7:00 до 23:00 споживання електричної енергії обмежать лише для енергоємних промислових споживачів. Йдеться про 20 великих підприємств.

Таке рішення не стосується підприємств критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність регіону.

Місцеве населення закликають мінімізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок тощо.

Сумська область

На Сумщині з 7:00 до 23:00 запровадили режим максимальної економії електроенергії. Напередодні голова ОВА Дмитро Живицький попередив, що в цей час не курсуватиме електротранспорт. Також не працюватиме вуличне освітлення.

Станом на 21 жовтня додаткових обмежень на рівні області не запроваджували. Усі обмеження визначають на місцях (у громадах) відповідно до ситуації.

Проте місцевих мешканців попередили про можливі аварійні відключення та закликали максимально економити електроенергію, особливо зранку та ввечері.

У Сумах з 7:00 до 8:00 та з 17:00 до 18:00 для перевезення пасажирів залучені лише тролейбуси з автономним ходом. Комунальні автобуси протягом дня курсуватимуть без змін у графіку.

Хмельницька область

Підприємствам, установам та організаціям, а також мешканцям Хмельницької області рекомендовано обмежити споживання електроенергії з 07:00 до 23:00 у період з 20 по 24 жовтня.

Крім того, вирішено обмежити вуличне освітлення, відключити сітілайти та рекламні щити, освітлення фасадів, білбордів, стел АЗС. Буде обмежено роботу міського електротранспорту з 20 по 24 жовтня.

Черкаська область

В області 21 жовтня з 7:00 до 22:00 продовжують діяти графіки обмеження електроенергії. А з 9:45 введені графіки обмеження потужності.

З 9:29 застосовано графіки аварійних відключень. Водночас соціально значимі об’єкти області відключати від електроживлення не будуть.

Мешканців регіону закликали обмежити використання електричних приладів та прибудинкового вуличного освітлення. А підприємцям заборонили використовувати підсвічування рекламних вивісок, банерів, біл-бордів.

Крім того, представникам бізнесу рекомендовано внести зміни у графіки роботи, щоб вони не припадали на такий період часу: з 7:30 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.