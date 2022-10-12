Погодилися працювати на ворога після обіцянок про “високі посади”: СБУ викрила зрадників

Жовтень, 12 в 11:49

У Харківській області знешкодили багатофункціональну агентурну мережу Російської Федерації, яка допомагала ворогу прицільно бити по позиціях Збройних сил України.

За даними СБУ, зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої як ГРУ РФ) та мали широкий спектр завдань. Зокрема, прибічники ворога:

збирали відомості про дислокацію ЗСУ та військової техніки;

коригували ракетно-артилерійські удари по Україні;

“полювали” за ракетними системами HIMARS.

Двоє жителів Харківської області сформували команду інформаторів серед своїх друзів. У месенджерах вони начебто переписувалися на “побутові теми”, дізнавалися про результати “прильотів”, пересування військової техніки ЗСУ, її кількість та вид.

Зараз дивляться

Обидва організатори погодилися на співпрацю з Росією через обіцянки “високих посад” у разі окупації області. За кожну частину інформації вони отримували гроші.

Один із них на початку війни поїхав на тимчасово окуповану територію і звідти надає інформацію росіянам. Його син – військовослужбовець ЗСУ та воює проти окупаційних військ.

СБУ затримала російського агента, який залишився на території, підконтрольній Україні. Слідчі оголосили йому про підозру за фактом державної зради. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.