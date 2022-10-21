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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ здійснили стабілізаційні заходи у шести селах на Херсонщині – ОК Південь

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Бої за Херсон
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області успішно продовжується контрнаступ Збройних сил України, про що свідчить звільнення щонайменше 88 населених пунктів.

Вже у шести селах на Херсонщині ЗСУ провели стабілізаційні заходи, повідомляє Оперативне командування Південь.

Серед звільнених населених пунктів, де проведено комплекс стабілізаційних заходів:

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  • Новодмитрівка;
  • Костирка;
  • Черешневе;
  • Новомиколаївка;
  • Новопетрівка;
  • Блакитне.

За даними Оперативного командування Південь, у звільнених від окупації 88 населених пунктах мешкають близько 12 тис. людей.

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