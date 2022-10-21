ЗСУ здійснили стабілізаційні заходи у шести селах на Херсонщині – ОК Південь
Фото: Факти ICTV
У Херсонській області успішно продовжується контрнаступ Збройних сил України, про що свідчить звільнення щонайменше 88 населених пунктів.
Вже у шести селах на Херсонщині ЗСУ провели стабілізаційні заходи, повідомляє Оперативне командування Південь.
Серед звільнених населених пунктів, де проведено комплекс стабілізаційних заходів:
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- Новодмитрівка;
- Костирка;
- Черешневе;
- Новомиколаївка;
- Новопетрівка;
- Блакитне.
За даними Оперативного командування Південь, у звільнених від окупації 88 населених пунктах мешкають близько 12 тис. людей.