ЗСУ здійснили стабілізаційні заходи у шести селах на Херсонщині – ОК Південь

Жовтень, 21 в 19:25

У Херсонській області успішно продовжується контрнаступ Збройних сил України, про що свідчить звільнення щонайменше 88 населених пунктів.

Вже у шести селах на Херсонщині ЗСУ провели стабілізаційні заходи, повідомляє Оперативне командування Південь.

Серед звільнених населених пунктів, де проведено комплекс стабілізаційних заходів:

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Новодмитрівка;

Костирка;

Черешневе;

Новомиколаївка;

Новопетрівка;

Блакитне.

За даними Оперативного командування Південь, у звільнених від окупації 88 населених пунктах мешкають близько 12 тис. людей.