Для глибокої розвідки та коригування HIMARS: в Україні представили новий безпілотник SHARK

Жовтень, 27 в 16:46

В Україні представили новий безпілотний авіаційний комплекс SHARK UAS, який здатен вести глибинну аеророзвідку та коригувати вогонь із далекобійного озброєння, зокрема, РСЗВ HIMARS.

Українська компанія Укрспецсистем розробила стійкий до роботи в умовах бойових дій дрон, який може коригувати реактивні артилерійські системи, передані США, та виконувати інші функції.

Зараз дивляться

– Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого в умовах повномасштабного вторгнення РФ. І менш ніж за пів року SHARK вже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва, – зазначили у компанії.

Технічні характеристики безпілотника SHARK:

час польоту — понад 2 години;

дальність зв’язку — 60 км;

практична стеля — 2000 м;

злітна маса — 10 кг;

розмах крил — 1,91 м;

час розгортання — 15 хвилин;

температура експлуатації — від -15 С до +50 С;

метод шифрування — AES256;

крейсерська швидкість — 70-90 км/год;

максимальна швидкість польоту — 150 км/год;

швидкість звалювання — 60 км/год.

В Укрспецсистем пообіцяли поступово розповідати про технічні характеристики та деталі безпілотника SHARK. Наразі відомо, що він може розв’язувати основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню.