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Для глибокої розвідки та коригування HIMARS: в Україні представили новий безпілотник SHARK

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Для глибокої розвідки та коригування HIMARS: в Україні представили новий безпілотник SHARK

В Україні представили новий безпілотний авіаційний комплекс SHARK UAS, який здатен вести глибинну аеророзвідку та коригувати вогонь із далекобійного озброєння, зокрема, РСЗВ HIMARS.

Українська компанія Укрспецсистем розробила стійкий до роботи в умовах бойових дій дрон, який може коригувати реактивні артилерійські системи, передані США, та виконувати інші функції.

Зараз дивляться

– Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого в умовах повномасштабного вторгнення РФ. І менш ніж за пів року SHARK вже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва, – зазначили у компанії.

Технічні характеристики безпілотника SHARK:

  • час польоту — понад 2 години;
  • дальність зв’язку — 60 км;
  • практична стеля — 2000 м;
  • злітна маса — 10 кг;
  • розмах крил — 1,91 м;
  • час розгортання — 15 хвилин;
  • температура експлуатації — від -15 С до +50 С;
  • метод шифрування — AES256;
  • крейсерська швидкість — 70-90 км/год;
  • максимальна швидкість польоту — 150 км/год;
  • швидкість звалювання — 60 км/год.

В Укрспецсистем пообіцяли поступово розповідати про технічні характеристики та деталі безпілотника SHARK. Наразі відомо, що він може розв’язувати основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню.

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