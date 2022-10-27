Для глибокої розвідки та коригування HIMARS: в Україні представили новий безпілотник SHARK
В Україні представили новий безпілотний авіаційний комплекс SHARK UAS, який здатен вести глибинну аеророзвідку та коригувати вогонь із далекобійного озброєння, зокрема, РСЗВ HIMARS.
Українська компанія Укрспецсистем розробила стійкий до роботи в умовах бойових дій дрон, який може коригувати реактивні артилерійські системи, передані США, та виконувати інші функції.
– Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого в умовах повномасштабного вторгнення РФ. І менш ніж за пів року SHARK вже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва, – зазначили у компанії.
Технічні характеристики безпілотника SHARK:
- час польоту — понад 2 години;
- дальність зв’язку — 60 км;
- практична стеля — 2000 м;
- злітна маса — 10 кг;
- розмах крил — 1,91 м;
- час розгортання — 15 хвилин;
- температура експлуатації — від -15 С до +50 С;
- метод шифрування — AES256;
- крейсерська швидкість — 70-90 км/год;
- максимальна швидкість польоту — 150 км/год;
- швидкість звалювання — 60 км/год.
В Укрспецсистем пообіцяли поступово розповідати про технічні характеристики та деталі безпілотника SHARK. Наразі відомо, що він може розв’язувати основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню.