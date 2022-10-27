Збито близько 79% дронів-камікадзе: Громов про ефективність роботи сил ППО

Жовтень, 27 в 18:32

Українські системи протиповітряної оборони ефективно працюють, збиваючи близько 79% безпілотних літальних апаратів ворога. Лише за останню добу сили ППО знищили 18 з 20 дронів-камікадзе.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу 27 жовтня.

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За його словами, російська армія суттєво зменшила інтенсивність обстрілів ракетами за минулий тиждень. Зокрема, з 19 жовтня ворог випустив 52 ракети для ударів на території України, а на тиждень раніше, з 10 до 18 жовтня, – близько 146 ракет.

Він відзначив, що ворог не має серед цілей для ударів військових об’єктів, проте РФ досі намагається повністю знищити енергетичну інфраструктуру України. На думку Громова, це цинічне порушення правил та звичаїв ведення війни.

Генерал розповів, що протягом минулого тижня воїни ЗСУ збили щонайменше шість ударних російських вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28. А загалом після 24 лютого знищено близько 250 ворожих вертольотів – це приблизно п’ять полків армійської авіації.