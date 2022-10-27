Жовтень, 27 в 19:51

Прохання до українців не повертатися з-за кордону через складні умови взимку не є “інструкцією”, як діяти.

Про це в етері телемарафону заявила віцепрем’єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, ця рекомендація головним чином стосується жінок з дітьми.

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– Тут треба мати тверезий розум і здорову логіку: на зиму – зараз говоримо про жінок з дітьми, адже виїхали за кордон, як правило, жінки з дітьми. Якщо жінки з дітьми, перебуваючи там весняні і літні місяці, приймають для себе рішення повертатися до рідних домівок на зимові місяці, то я просила – це була не вказівка, не інструкція, а прохання – якщо можна, залишитись в Європі через зиму, – сказала вона.

За словами Верещук, залишитись в Європі варто з міркувань безпеки, а також через складну ситуацію з енергопостачанням, оскільки повернення населення в Україну наразі підвищить навантаження на енергомережі.

– Звичайно, кожен вирішує сам, ми демократична країна, але моя рекомендація і прохання залишаються незмінними: якщо є можливість, залишитися в Європі через зиму, а уже навесні повернутися і відбудовувати нашу державу, я дуже щиро сподіваюся, звільнену від окупанта в цілому, – додала міністерка.

Раніше Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з України через війну, перезимувати за кордоном.

Президент Володимир Зеленський також казав, що зима 2022-2023 буде найскладнішою в історії України.