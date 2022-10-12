Ця зима буде важкою: Шмигаль закликав українців придбати теплий одяг та ліхтарики

Жовтень, 12 в 19:07

Українці повинні підготуватися до важкої зими та купити низку необхідних речей.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Не будемо прикрашати дійсність — ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло, — зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що центральна та місцева влада накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання. Також наразі забезпечуються ремонти пошкодженої інфраструктури.

Зараз дивляться

– Зараз готовність до опалювального сезону по країні — більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури, — каже прем’єр.

Крім того, Шмигаль знову закликав, попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, максимально їх економити.