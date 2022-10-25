До весни не повертайтесь! Верещук звернулася до українських біженців за кордоном

Жовтень, 25 в 16:30

Зима може бути складною через ракетний терор РФ, тому українським біженцям краще перезимувати за кордоном, заявила в ефірі телемарафону міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Буду просити не повертатися. Нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія. Якщо є можливість залишитися, перезимуйте за кордоном, – звернулася вона до українців.

За її словами, ситуація лише погіршуватиметься, тому треба пережити зиму.

Вона також висловила сподівання, що до весни ситуація зміниться і в Україні почнеться відбудова міст та сіл, зруйнованих країною-агресором.

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До речі, з 1 січня 2023 року Польща скорочує доплату за житло для українських біженців.

Зокрема, українці, які користуватимуться прихистком до чотирьох місяців, будуть сплачувати понад 50% вартості колективного проживання, більше цього терміну – до 100%.

Винятки є для громадян з інвалідністю та матерів з дітьми.