Жовтень, 22 в 15:59

Цієї зими Київ може залишитися на певний період без опалення – на кілька днів чи навіть тижнів. Причиною можуть стати атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У відповідь на запитання, наскільки високою є вірогідність, що взимку у багатоквартирних будинках Києва кілька діб чи тижнів не буде опалення, Пантелеєв повідомив, що такий сценарій можливий.

Зараз дивляться

– Така вірогідність є. Вона пов’язана не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює на наші інфраструктурні об’єкти, руйнує енергетичні об’єкти. Ми повинні це розуміти, – наголосив він.

Пантелеєв не став прогнозувати, скільки у відсотках становить така вірогідність. Однак він запевнив, що київська влада готується до можливого зникнення опалення.

Пантелеєв також підтвердив, що мережа централізованого опалення столиці може вийти з ладу під час удару російських ракет чи дронів.

– Проблеми можуть виникнути там, де будуть пошкодження, де їх спровокують. Система достатньо велика й інертна. Це понад 3 тис. км трубопроводу і велика кількість джерел, – пояснив він.

За словами Пантелеєва, приблизно через півтора місяця Київ отримає мобільні котельні. Їх можна буде легко пересувати містом, підвозити до тих обʼєктів, які потребуватимуть обігріву.

Заступник голови КМДА уточнив, що котельня працює за принципом електрогенератора, але виробляє не електрику, а тепло.

– Для лікарні, пологового будинку або якогось іншого будинку. Виконує ту ж функцію, що і звичайна котельня… Це може бути одна школа, якщо там доведеться розгортати пункт обігріву, – заявив він.

Як відомо, опалювальний сезон у Києві стартував з 20 жовтня. Усі будівлі, згідно з технологічним графіком, підключають до системи теплопостачання.

Джерело: Економічна правда