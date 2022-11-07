Чи можливий в Україні тотальний блекаут – відповідь ДТЕК
Повного блекауту навіть у випадку спрацювання великої кількості автоматики не буде. Чому – пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.
– Теоритично це можливо, оскільки будь-що у світі можна зламати. Я не думаю, що вірогідність цього досить висока. Навіть якщо десь будуть спрацьовувати системи захисту (а в цьому випадку може бути блекаут), то інші частини будуть просто ізольовані від проблемних, – наголосив він.
Він також не радить боятися самого слова блекаут, бо це насправді не така велика проблема.
– Говорячи простою мовою, це спрацювання автоматики для недопущення пошкодження енергосистеми. І питання не в тому, що система вимкнеться, а в тому – як швидко ми зможемо її увімкнути. Чи буде зовнішнє джерело живлення, щоб ми могли розгорнути ситему знову. От про це треба говорити. Якщо система себе вимкне, вона себе врятує, – пояснив Сахарук.
Виконавчий директор ДТЕК прогнозує, що у разі, якщо не буде нових обстрілів, аварійні відключення електроенергії в Україні триватимуть протягом наступних двох тижнів.
– Наразі робиться усе можливе, щоб зняти обмеження у Києві та усіх центральном регіонам, де застосовуються графіки. А що стосується Києва, області та деяких інших регіонів, ще й аварійні відключення, тому що в графіки ми не можемо вміститися, щоб забезпечити балансування попиту та пропозиції на електроенергію, – додав він.
За його словами, зараз відчувається зростання споживання електроенергії на 10% через те, що люди користуються обігрівачами, оскільки не скрізь увімкнули опалення.
Сахарук каже, що по мірі зниження температура пропорційно збільшуватиметься споживання електроенергії, навіть якщо українці економитимуть у певні часові проміжки.
У компанії розуміють, що якщо у людей немає світла протягом дня по чотири години, то вони починають робити свої справи тоді, коли світло вмикають, тому наразі неможливо говорити про великий обсяг економії.