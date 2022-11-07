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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Чи можливий в Україні тотальний блекаут – відповідь ДТЕК

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Валентина Летяк редакторка стрічки

Повного блекауту навіть у випадку спрацювання великої кількості автоматики не буде. Чому – пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

– Теоритично це можливо, оскільки будь-що у світі можна зламати. Я не думаю, що вірогідність цього досить висока. Навіть якщо десь будуть спрацьовувати системи захисту (а в цьому випадку може бути блекаут), то  інші частини будуть просто ізольовані від проблемних, – наголосив він.

Він також не радить боятися самого слова блекаут, бо це насправді не така велика проблема.

Говорячи простою мовою, це спрацювання автоматики для недопущення пошкодження енергосистеми. І питання не в тому, що система вимкнеться, а в тому – як швидко ми зможемо її увімкнути. Чи буде зовнішнє джерело живлення, щоб ми могли розгорнути ситему знову. От про це треба говорити. Якщо система себе вимкне, вона себе врятує, – пояснив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК прогнозує, що у разі, якщо не буде нових обстрілів, аварійні відключення електроенергії в Україні триватимуть протягом наступних двох тижнів.

– Наразі робиться усе можливе, щоб зняти обмеження у Києві та усіх центральном регіонам, де застосовуються графіки. А що стосується Києва, області та деяких інших регіонів, ще й аварійні відключення, тому що в графіки ми не можемо вміститися, щоб забезпечити балансування попиту та пропозиції на електроенергію, – додав він.

За його словами, зараз відчувається зростання споживання електроенергії на 10% через те, що люди користуються обігрівачами, оскільки не скрізь увімкнули опалення.

Сахарук каже, що по мірі зниження температура пропорційно збільшуватиметься споживання електроенергії, навіть якщо українці економитимуть у певні часові проміжки.

У компанії розуміють, що якщо у людей немає світла протягом дня по чотири години, то вони починають робити свої справи тоді, коли світло вмикають, тому наразі неможливо говорити про великий обсяг економії.

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Евакуація Києва через блекаут: ДТЕК роз'яснив, коли може загрожувати

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