Чи можливий в Україні тотальний блекаут – відповідь ДТЕК

Повного блекауту навіть у випадку спрацювання великої кількості автоматики не буде. Чому – пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

– Теоритично це можливо, оскільки будь-що у світі можна зламати. Я не думаю, що вірогідність цього досить висока. Навіть якщо десь будуть спрацьовувати системи захисту (а в цьому випадку може бути блекаут), то інші частини будуть просто ізольовані від проблемних, – наголосив він.

Він також не радить боятися самого слова блекаут, бо це насправді не така велика проблема.

– Говорячи простою мовою, це спрацювання автоматики для недопущення пошкодження енергосистеми. І питання не в тому, що система вимкнеться, а в тому – як швидко ми зможемо її увімкнути. Чи буде зовнішнє джерело живлення, щоб ми могли розгорнути ситему знову. От про це треба говорити. Якщо система себе вимкне, вона себе врятує, – пояснив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК прогнозує, що у разі, якщо не буде нових обстрілів, аварійні відключення електроенергії в Україні триватимуть протягом наступних двох тижнів.

– Наразі робиться усе можливе, щоб зняти обмеження у Києві та усіх центральном регіонам, де застосовуються графіки. А що стосується Києва, області та деяких інших регіонів, ще й аварійні відключення, тому що в графіки ми не можемо вміститися, щоб забезпечити балансування попиту та пропозиції на електроенергію, – додав він.

За його словами, зараз відчувається зростання споживання електроенергії на 10% через те, що люди користуються обігрівачами, оскільки не скрізь увімкнули опалення.

Сахарук каже, що по мірі зниження температура пропорційно збільшуватиметься споживання електроенергії, навіть якщо українці економитимуть у певні часові проміжки.

У компанії розуміють, що якщо у людей немає світла протягом дня по чотири години, то вони починають робити свої справи тоді, коли світло вмикають, тому наразі неможливо говорити про великий обсяг економії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.