Як перед останнім днем: Ковальов розповів, як окупанти обкрадають місцевих у Херсоні

Пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та паніку місцевих гауляйтерів.

– Російські окупанти вдаються до тиску на місцеве населення на Херсонщині. Змушують брати російські паспорти. Тих, хто не хоче їх брати – погрожують виселенням з Херсонщини на територію Російської Федерації.

За словами Ковальова у людей насильно відбирають українські паспорти. Також він наголошує, що окупанти наче відчувають український наступ і крадуть у людей майно у Херсоні.

– Спостерігалося вивезення з Херсонського художнього музею дуже багато експонатів. Вони їх везуть в РФ. Зокрема фіксувалося пересування мародерських російськи колон через Каховську ГЕС.

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