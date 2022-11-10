Листопад, 10 в 17:38

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ і не тільки.

Сьогодні отримати статус УБД можуть не лише військові, а й члени добровольчих формувань.

Водночас, для отримання статусу УБД потрібно зібрати чимало документів з підписами, доказів участі у бойових діях, проінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус тощо.

Зараз дивляться

Що таке довідка про участь у бойових діях та навіщо вона потрібна – дізнавалися Факти ICTV.

Довідка про участь у бойових діях 2022

Ця довідка є підставою для надання особі статусу УБД. Формується вона командиром військової частини, начальником органу або військового підрозділу.

Щоб отримати статус УБД, необхідно зібрати документи, які б підтверджували участь у бойових діях. Такими документами можуть бути:

витяги з наказів про залучення до участі у війні;

витяги з наказів про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління війною та про прибуття/вибуття до/з районів бойових дій;

документи про відрядження до районів бойових дій або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять докази безпосередньої участі у виконанні бойових завдань;

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення з противником, проведення розвідувальних заходів;

витяги з наказів про залучення до заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

витяги з наказів про підпорядкування керівнику оперативного штабу;

матеріали спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Своєю чергою, командири військових частин або інші керівники підприємств, установ та організацій впродовж місяця після завершення військового виконання служби зобов’язані подати на розгляд комісії довідку за формою згідно з та документи, передбачені цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Тобто довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, формується командирами та є підставою для надання особі статусу УБД.

Як отримати довідку про участь у бойових діях

Якщо командир не подав документи, військовий може самостійно звернутися до відповідної комісії – у Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, адміністрації Держприкордонслужби, адміністрації Держспецтрансслужби тощо.

Для цього потрібно зібрати усі документи та взяти у свого командира довідку про участь у бойових діях. Саме такий пакет документів допоможе людині отримати статус учасника бойових дій.

Усі ці документи потрібно надсилати рекомендованим листом з повідомленням або особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії.

Приклад довідки про участь у бойових діях можна переглянути тут.