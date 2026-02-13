Участниками боевых действий являются лица, принимавшие участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.

Что такое справка об участии в боевых действиях и нужна ли она в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.

Справка об участии в боевых действиях 2026 — изменения

В Министерстве обороны Украины пояснили, что в 2026 году можно получить статус участника боевых действий (УБД) даже без оформления справки. Существуют два основных пути — автоматический и через специальные комиссии. Каждый из них предусматривает свои правила и сроки, поэтому важно знать разницу.

Сейчас смотрят

Автоматический путь — самый удобный и быстрый способ для военных. Здесь не нужно писать рапорты или собирать документы самому.

Уполномоченные лица воинских частей в течение 5 дней после начала выполнения боевого задания вносят информацию о периоде и районе службы в Единый государственный реестр ветеранов войны. После того, как запись появляется в реестре, статус УБД оформляется автоматически с помощью программных средств реестра.

После предоставления статуса УБД защитник (защитница) может сгенерировать электронное удостоверение ветерана в приложении Дія. Использовать электронное удостоверение ветерана в Дії можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, в частности:

для бесплатного проезда в общественном транспорте;

в учреждениях здравоохранения, в сфере образования;

при обращении в ЦНАП за получением административных услуг;

при трудоустройстве и оформлении предпринимательской деятельности;

при оформлении льгот, пособий и выплат и т. д.

Справка об участии в боевых действиях для получения статуса УБД

Второй способ предусматривает более детальное оформление. Уполномоченное лицо воинской части готовит Справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны (форма определена Постановлением КМУ №413, Приложение 6). Эта справка вместе с документами подается в Комиссию по рассмотрению материалов о признании УБД при органах военного управления.

Комиссия рассматривает материалы в течение 30 дней. После принятия положительного решения информация передается в Министерство по делам ветеранов Украины для внесения в Реестр, и статус считается официально предоставленным. После этого Комиссия организует выдачу удостоверения, которое передают в воинскую часть для вручения военнослужащему.

Если военный попал в плен или пропал без вести во время боевых заданий, документы оформляет командир части в течение месяца после наступления события.

В статусе могут отказать в случае:

отсутствия правовых оснований или документов;

представления недостоверной информации;

наличия обвинительного приговора за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время участия в боевых действиях.

Решение Комиссии можно обжаловать в суде. Если причина отказа устранена, документы можно подать повторно.

Таким образом, в 2026 году военные и защитники Украины могут получить статус УБД как автоматически через реестр, так и через комиссию — главное соблюдать установленные процедуры и сроки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.