Листопад, 13 в 14:47

У Херсонській області одеські морпіхи підняли прапор України у центрі села Львове Бериславського району. Про це повідомляє Міністерство оборони України, оприлюднивши відео.

За даними МОУ, йдеться про 35 окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. У повідомленні йдеться, що українські захисники звільнили село від російських загарбників.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині активно триває. Зокрема, у селищі Чаплинка завдали потужних ударів по місцю, де зосереджувалася велика кількість російських військових.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що після ударів окупанти, яким пощастило вціліти, вантажили гелікоптери та обладнання, щоб підготуватися до втечі. Проте пожежа та детонування боєприпасів тривали щонайменше три години.