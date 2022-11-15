Може мати вплив не тільки на енергосистему України: Галущенко про ракетний обстріл РФ
Росія 15 листопада завдала наймасованішого ракетного обстрілу по українській енергосистемі з початку війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
— Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів. Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії, – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.
Галущенко додав, що через це запроваджені аварійні відключення.
— Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.
Міністр закликав усіх поставитися з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ.
15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.
Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.
В Офісі президента повідомили, що наразі графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діють, назвавши ситуацію критичною.
Джерело: Герман Галущенко
Фото: Віталій Коваль