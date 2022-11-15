Листопад, 15 в 18:19

Росія 15 листопада завдала наймасованішого ракетного обстрілу по українській енергосистемі з початку війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

— Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів. Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії, – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Галущенко додав, що через це запроваджені аварійні відключення.

— Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.

Міністр закликав усіх поставитися з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ.

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15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.

Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

В Офісі президента повідомили, що наразі графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діють, назвавши ситуацію критичною.

Джерело: Герман Галущенко

Фото: Віталій Коваль