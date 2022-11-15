Ситуація критична: через обстріли графіки стабілізаційних відключень не діють – ОП

Листопад, 15 в 17:23

Наразі графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діють. Про це повідомили в Офісі президента.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що через черговий спланований ракетний удар російських терористів по об’єктах енергетичної інфраструктури ситуація критична.

— Найбільше влучань зафіксовано в Центрі та на Півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень, – повідомив він.

Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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В Офісі президента закликали громадян споживати електроенергію помірно та наголосили, що терористи будуть переможені.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.

Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

Джерело: Кирило Тимошенко