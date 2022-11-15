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Факти / Україна

Окупанти випустили близько 100 ракет по Україні, перевершивши атаку 10 жовтня – Ігнат

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ракета

Вдень 15 листопада російські окупанти випустили по території України близько 100 ракет.

Загарбники перевершили масовану атаку 10 жовтня, тоді було випущено 84 ракети.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що росіяни атакували українські міста ракетами Х-101, Х-555 та Калібр.

– Традиційний запуск з району Каспію та Ростовської області. Літаки стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-95, Ту-160. Більшість ракет були випущені саме з цих носіїв повітряного базування, решта ракет типу Калібр морського базування – з акваторії Чорного моря. Типова масована ракетна атака, яку застосовує Росія, – сказав Ігнат.

Раніше в Офісі президента повідомили, що найбільше влучань ворожих ракет зафіксовано в центрі та на півночі України. 

Через атаку терористів по об’єктах енергетичної інфраструктури ситуація критична. У столиці вводяться спеціальні графіки аварійних відключень світла.

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