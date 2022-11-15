Листопад, 15 в 17:23

Вдень 15 листопада російські окупанти випустили по території України близько 100 ракет.

Загарбники перевершили масовану атаку 10 жовтня, тоді було випущено 84 ракети.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що росіяни атакували українські міста ракетами Х-101, Х-555 та Калібр.

– Традиційний запуск з району Каспію та Ростовської області. Літаки стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-95, Ту-160. Більшість ракет були випущені саме з цих носіїв повітряного базування, решта ракет типу Калібр морського базування – з акваторії Чорного моря. Типова масована ракетна атака, яку застосовує Росія, – сказав Ігнат.

Раніше в Офісі президента повідомили, що найбільше влучань ворожих ракет зафіксовано в центрі та на півночі України.

Через атаку терористів по об’єктах енергетичної інфраструктури ситуація критична. У столиці вводяться спеціальні графіки аварійних відключень світла.